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不在其位

〈六合飛翔〉岑逸飛

「不在其位，不謀其政」，見於「論語．泰伯篇」，一般解釋是指「不在那個職位上，就不要考慮那個職位上的事。」這其實是儒家講的「名分」問題，做任何事都要正名，「名不正則言不順，言不順則事不成」，意思是，要做成一件事情，必須先有一個正當合理的名義和理由，這樣事情才能講得通，才有辦法產生正面號召，進而把事情做好。可見不在其位而謀其政，便有僭越之嫌，是「違禮」之舉。

表面上，處於甚麼職位，做那個職位該做的事，似是教人「安分守己」，人人各司其職，管好自己，便天下太平。只是這並不涉及能力是否相適應的問題，有異於「量力而為」。俗語說︰「沒有那麼大的頭，不要戴那麼大的帽」，那是量力而為。

但在現實世界，許多人是在其位，卻難謀其政，因為能力不足，是否需要一些不在其位而能力高超的人去幫忙？又或者，一些能幹的人，處於一個低下位置，而要求他安分守己，是否浪費人才？「安分守己」是美德，但會否造成不思進取，未能人盡其才？

除了「不在其位，不謀其政」，孔子還說過︰「不患無位，患所以立」。能力太低，卻去覬覦占有自己能力達不到的位置，是古今中外常見的悲劇。這些求而不得的故事，因欲望得不到滿足而迷失本性。怎樣才能做到能力與「位」相符？「位」又與「政」相符？是一個定位問題。

人生每一階段都要定位，甚至在商業社會，品牌也需要有個準確定位，定位理論通行現今社會廣告、行銷乃至個人領域，定位錯誤，就會招致損失。

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