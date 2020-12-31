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〈會笑媽媽〉八頭柯基

鄧藹霖

身處地球村，人與人的關係環環相扣，世界的事，就是每個人的事，沒人可以置身事外。世界的事，我習慣天天跟貼，但有時會因負荷過重而頹然掉落深淵裡，委靡不振。

要努力挺著身體，不能弄垮健康的心靈，倒要找到治癒的快速方法，好讓自己能快活大笑一番，重拾精力啊！非常感謝一對南韓夫婦創作的YouTube頻道，他們悉心飼養的八頭柯基犬犬，是我的快樂小天使

我曾飼養柯基犬，只是一頭中型犬已足以讓我的世界天翻地覆了。在家裡，牠能接觸的東西都被咬爛，牠喜歡就隨處便溺，不喜歡就在我的手腕狠咬一口……。曾經以為柯基犬是不適宜城市擠迫環境飼養的惡犬，其實我是大錯特錯了，問題源於一竅不通的無智主人，而並非可愛的柯基犬犬呢！

難以相信，八頭柯基犬犬會乖乖的排排坐，等候主人逐一餵吃水果呀、義大利薄餅呀，甚至是榴槤，沒有一頭犬隻不守規矩搶食物，又或是發脾氣亂吠。更令我佩服得五體投地的，是八頭柯基犬可以毋須戴上狗帶，而自行隨著主人跑沙灘呀、海上游泳呀，多麼悠然自得啊！

觀看八頭可愛美麗的柯基犬，深深感受到這家庭滿滿的愛，狗狗儼如八個小孩，被爸媽悉心的照料。那位爸爸很有辦法，溫柔地指令孩子就乖乖聽話了；至於那位較少出鏡的媽媽，每段片都能清晰聽到她在旁從心而發的幸福笑聲呢！

義大利 天使 游泳

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