〈六合飛翔〉飲食男女之情

談「飲食男女」，中國 重「飲食」多於「男女」，西方則重「男女」多於「飲食」。西方是男女文化，中國則是飲食文化。西方古代思想家對於飲食沒有像中國哲人那樣傾注這麼多關注，更不會把它提高到「天」的高度。西方飲食傾向於科學、理性，中國飲食傾向於藝術、感性。這種傾向和飲食觀念有關，更深層次則是受哲學理念影響。

在中國歷史上，廚師的社會地位尤為突出，但在西方，莎士比亞曾說：「不能舔自己手指的廚師就不是好廚師。」托爾斯泰形容廚師：「上帝給我們送來了食物，而魔鬼卻派來了廚師。」這是西方對廚師的評價，都不過是優秀的匠人或藝術家。

但中國的廚師，可被奉為聖人。比如傳說中的燧人氏、伏羲氏、神農氏等。 中國歷史上的三大「廚神」都做了大官。首創「雉羹」（野雞湯）的彭祖，被帝堯封為大彭城諸侯；伊尹善於烹飪雁羹和魚醬，成為商代開國國相。易牙善調味而巴結上齊桓公，當上寵臣。

西方人與中國人相反，更多是從男女情欲或情愛角度認識和解釋世界。無論是基督教的原罪意識或亞當和夏娃的傳說，以至古希臘的哲學，都把「愛」這種個人私情看作對美之本體的眷戀，並把它看成是對現實的哲學思考。中國人講「男女」，所謂「食、色，性也」，是從情欲或生物學角度來說，從哲學層面談「愛」的文獻不多。什麼時候，中國人可將飲食文化和男女之情結合，美食再不是講求烹調技巧，色、香、味在其次，而是愛人為你烹調的一頓飯，加了愛心，吃什麼都不要緊，因為百般美味在心頭。