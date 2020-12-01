有天晚上回家，大廈的保安亞伯問我去哪裡玩了？我答：「看場戲而已。」他竟問：「看大戲嗎？」我不禁愕然。他指的大戲，當然是指廣東傳統的粵劇了，現在還有人看嗎？

讀研究院時有位朋友，是義大利歌劇 迷，為了了解歌劇的歌詞，特地修讀了多年義大利文。我畢業後到紐約工作，住在林肯中心旁邊。朋友每次來紐約都帶我去該中心看歌劇，並必預先做足功課，把劇情和歷史背景向我解釋一番。

義大利歌劇和古典音樂都有不少忠實粉絲，為什麼我們廣東人曾熱愛的粵劇，怎麼好像要失傳了？

記得年少時，每次嚴重天災後，無線電視都有很精采的馬拉松式慈善表演。紅伶新馬仔的壓軸好戲「萬惡淫為首」，總能籌得最多善款，故有慈善伶王的美譽。在時代曲四大天王面世前，這位聞名寰宇的大老倌，與當時的紅伶芳艷芬、鳳凰女、林家聲等，幾乎瓜分了香港 歌唱界的天下。

任劍輝和白雪仙那句「落花滿天蔽月光」，和我們小學生版本的「落街冇錢買麵包」，誰不會唱？就算張學友唱紅了「每天愛你多一些」後，「帝女花」仍處處可聞。

看大戲，和看義大利歌劇一樣，除了欣賞演員的表演、扮相外，同時還觀賞他們的戲裝、音樂和舞台裝飾等等。但粵劇的「戲橋」不外是帝王將相、才子佳人等大家耳熟能詳的老故事，未曾開戲，基本上已知道戲的結局，與看電影截然不同。

我對粵劇接觸不多，能哼得上口的幾句，都是年少時陪嫲嫲看粵語長片學來的，大老倌、大花旦們在灣仔利舞台和北角新光戲院演出的「大戲」從未看過，只有灣仔修頓球場每年上演一次的「神功戲」，因為外婆的家就在附近，才得湊過幾回熱鬧。

幸好後來無線電視把許多經典劇本如梁祝、西廂記、紫釵記等改編成電視劇，在「民間傳奇」節目中播放，並為粵曲加添不少新元素，如汪明荃和羅文以嶄新形式演繹了顧家輝編寫的帝女花主題曲「並蒂花」，為粵劇爭來不少分數；而搖滾派的大AL翻唱了麥炳榮的「鳳閣恩仇未了情」，更把粵曲帶進年青人的世界。

只可惜，一時的與旺並未形成熱潮，如今利舞台已無舞台，修頓球場更無「搭棚」跡象，香港文化沙漠的惡名始終洗刷不去！

自從十年前搬回香港後，每次到家居附近的汽油站加油，都聽到入油亞伯們在錄音機上播放的粵曲，此時我就想起兒時陪嫲嫲一起看粵語長片的情景，心裡暖暖的覺得亞伯們份外親切。可惜後來加油站換了招牌，便再無粵曲聽了。

眼看香港粵劇要沉靜下去，兩年前卻出現一個叫「一桌兩椅」的慈善組織，以「香港粵劇神童」阮兆輝先生為藝術總監，一直為重振粵劇奉獻著寶貴的心力；同時還有汪明荃等熱心人士，也為復興粵劇不遺餘力。希望他們再接再厲，令粵劇的鑼鼓很快再熱鬧起來，莫讓戲迷們只能無奈地重複又重複：「偷偷看，偷偷望，我帶淚、帶淚暗悲傷！」