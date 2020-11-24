在電腦上用中文輸入法打上「夏丏尊」三個字，一不留神，那個「丏」字就打成「丐」。於是想起這個名字，是刻意希望犯錯，將「丏」錯寫成「丐」。

夏丏尊原名夏鑄，字勉，又叫勉旃。據說1912年，傳聞中國 要進行普選，夏丏尊當選的呼聲甚高，但他本人極不願意當選，於是改名叫「夏丏尊」(丏音勉，旃音氈﹐故「夏勉旃」的讀音與「夏丏尊」相似)，而其用意，是希望許多人將「丏」錯寫成「丐」，令選票成為廢票。

這也許是小事一樁，卻從一個側面反映夏丏尊本人不想捲入政治的決心。而在五四運動的年代，政治氾濫，肯低調純為文藝而文藝，也不容易。

在那個年代，作家群中，像陳獨秀、胡適等是一個模式，與政治千絲萬縷﹔魯迅是另一個模式﹐代表要吶喊一群。而環繞夏丏尊的朋友，則傾向遠離政治。

例如筆者曾介紹陳星教授《君子之交》，內容有關李叔同、馬一浮、夏丏尊和豐子愷的交游實錄。這四個人，除馬一浮是一 代儒宗。其餘崇佛，特別是李叔同，做了弘一大師。所謂「物以類聚」，他們結成知交。

當年一線作家，像胡適、魯迅等，風頭最勁。夏丏尊等是默默工作的二線作家，但也形成一股勢力，以白馬湖為中心，出現所謂「白馬湖作家群」。

夏丏尊有一篇《白馬湖之冬》，寫白馬湖原是荒野，後來長了樹木，但那裡的風大。其景色也無甚特別，倒是有間春暉中學，白馬湖作家群有不少在這中學讀過或者教過。

這群作家，還可加上朱自清、朱光潛、俞平伯等，其中朱自清《背影》、《荷塘月色》等，曾是中學範文。這群作家對人間充滿關愛，有赤子之心。