一般畫家，繪畫不在多言，畫出什麼意境，傳達什麼訊息，就由觀者自行欣賞，畫家胸中自有幽壑，可意會而不可以言傳。能在繪畫之餘，仍會長篇大論，並不常見。

葉醉白畫馬，正是屬於「不常見」的一類。徐悲鴻畫馬，就說不出涉及馬的哲學。葉醉白不同，他畫「天馬」，背後有「天馬論」，並且可以創造出所謂「天馬藝術思想系序表」，聲稱這是「哲學的藝術觀」。

也難得他能發掘這麼多與馬有關的優點。本來在中國 傳統，「做牛做馬」，象徵「辛苦命」。馬兒辛勞，天生一雙馬目，相書的形容是「平生自是勞心力，多在天涯役苦辛。」但葉醉白則找出馬的美德，稱為驥德，並引述孔子所謂「驥不稱力稱其德也。」

然則什麼是驥德？葉醉白把「驥德」分十種，包括智、仁、勇、忠、義、廉、真、善、美、行。在他的「天馬藝術思想系序表」上，「驥德」與「天馬」對應，就找出了「天真」、「天善」、「天美」和「天行」。實則這是將「十德」的後四德，加上一個「天」字就成。

不管是十德抑或四德，其特色是揉雜儒家和道家的思想。又因為葉醉白半生沙場，他的「馬哲學」除了儒、道，還加上「孫子兵法」。

在他筆下，老子主張「無」，「天馬行空」，「空」就是「空無」。加上儒家「中庸」的執兩用中之道。陽氣充沛如儒家，陰氣瀰漫如道家，儒、道可以互補。

儒、道並行不足為奇，但加上「孫子兵法」，這就一開眼界。葉醉白說，孫子主變，應用於繪畫，是以「兵道之善變，化為畫道善變，不竭如江河。這種「天馬學問」，用葉醉白的話來說，是「融合文哲與兵禪」。