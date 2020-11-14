秋風送爽，終於捱過了炎熱的天氣。近年世界各地出現極端天氣，影響民生。8月中，美國加州 就經歷了罕見的熱浪 ，直接增加了電力需求，加上新冠病毒令居民留在家中，進一步增加用電量，令全州供電超出負荷，觸發的缺電事件，更導致逾200萬市民在酷熱天氣下輪流停電。

加州有一定比例是以可再生能源供電，但受天氣影響，未能完全發揮應有的作用，再加上部分燃氣機組出現故障，即使電力公司已備有15％的備用電量，供電仍然不勝負荷。而其他各州也因為要應付熱浪，無法提供協助增加電力輸入加州。正是屋漏偏逢連夜雨，當局只好實施自2001年來首次的輪流停電，據報受影響居民多達200萬人。

輪流停電令人難以想像，尤其對香港 這個人口密集、滿布高樓的城市來說，高度安全可靠的電力供應極其重要。在氣候變化危機下，事件正好凸顯電力行業需要長遠投資、預早規畫的重要性。

香港電力的供電可靠度超過「5條9」的99.999%世界級水平，絕對是得來不易。電力公司必須確保足夠的發電容量，一旦有系統發生故障或遇上突如其來的需求，即可發揮作用。同時，也要不斷提升設備和電網，採用先進科技，在降低碳排放的同時，也要確保供電可靠。

可靠的供電是維持香港社會穩定發展的基石，有賴一班電力專才的努力，我們才得以享用唾手即有的電力供應。