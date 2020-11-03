上世紀90年代中，我第一次赴香港 。幾十年了，這個距離我生活的城市不過百餘公里的近鄰、世界著名的大都市，卻神祕、陌生。當晚我即迫不及待的來到尖沙嘴海濱長廊，為的是看偶然在畫報上見到過令我心動的維多利亞港夜景。

其實過了羅湖口岸往住處的路上，不同膚色的人，粵語和英語交叉流行，以及密集的各類報刊亭擺放著的各類定位各異的報刊雜誌，還有商店裡來自世界各國的琳瑯滿目著名品牌的商品，我明顯呼吸到了香港的開放、國際化的氣息。銀行招牌和霓虹廣告多而且搶眼，真如身邊人常常戲謔香港「銀行多過米鋪」，不料這正是香港的城市優勢之一，是它金融業發達城市富裕的標誌。

香港人口、房子、道路高度密集，有點零亂擁擠的招牌、廣告下的彎曲道路，人流、車流在其中穿梭，奇怪的是右下左上的汽車 頻密穿行其間，街上游人如鯽，卻有序且高效。

我是乘坐古老的叮叮車前往江邊的。維港夜景是香港這顆東方明珠稱號的經典景點。波光粼粼的海水，江面來往的巨輪及越江的天星小輪船忙碌穿行。隔江相望，高樓棟棟霓虹閃爍變幻，華麗、多彩、動感的畫面，通過江水的倒影一直延伸至我的腳下。在我的身邊，人們匆匆而過，他 們是下班的一族，也有情侶們在這美麗的夜色中偎依而行，卿卿我我。

置身於維港之濱，與其說我到此是為了看風景，不如說是為了探究彈丸之地是如何創造了富有、繁榮的奧祕。從忙碌，勤奮的腳步，變換的景色、人情，涼風習習。人們自信、自由、自如、和諧，是這座城市給我的印象。

轉眼間，首次光臨香港，徜徉維港的一夜至今過去了二十年多了。而對於我，首望維港當晚的夜風似乎還觸動著我的肌膚，它的美好仍然浮現在眼前，令我懷念，不忘。