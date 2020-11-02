研究男女生的心理學家，對於零至十歲的小孩有以下的觀察：

女孩比男孩的記憶力較強。女孩回家來，會巨細靡遺的跟媽媽描述老師教唱什麼歌、茶點吃過什麼，就連老師穿的裙子是什麼顏色，都能清楚記在腦袋。

小兒念幼稚園高班時，我問他：「學校學了什麼有趣的，可跟媽媽分享？」他嘆了一口氣：「唉！過去咗嘅就唔好問啦！」真氣人！

女孩天生口才了得，張嘴很會說話，逗得大人個個喜上眉梢。男生說話結結巴巴的，四歲的哥哥隨時被兩歲半的妹妹說話搶鋒頭呢！

女孩專注力同樣比男孩強，小時候讀書溫習問題不算大。天生擅於掌控空間的男孩嘛，就只會選擇性打機時才會專注，讀書溫習時是個呆子。

不過，一切狀況會於男女生踏進青少年期時，徹底顛覆。

天生喜歡說話的女生繼續嘴巴停不了，她們會問你這樣那樣，又會大聲講電話，或是著了魔的失控大笑，嘈得令人頭痛。

女生於這階段特別渴求別人的認同，為了引起你的注意，她們會想盡辦法把你死纏。

小時候的專注力優勢也漸漸失效，因為女生的專注力已轉移到外頭去，哪個男生俊朗？哪個女生樣衰？家裡的事極之少理，會忘記關水喉，又或忘記將大門鎖上……。

青少年期的男生，狀況則較為穩定。你曾懷疑他是又聾又啞，現在他的耳筒已跟雙耳永久性相連了，嘴巴依舊是撬不開來吐一句話。但倘若你不煩他，男生會很安靜，倒不會給你太多的麻煩呢！