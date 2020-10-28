更強硬的「抗中」政策

上回講到，美國國防部 顧問Michael Pillsbury所著的「2049百年馬拉松：中國 稱霸全球的秘密戰略」，羅列了中國成為霸權後可能出現的情況。既然有問題，當然要提出解決方法，他提出12項建議，全部坦率直白，就是要對抗中國。

在政治方面，中國已經不是「受協助國家」，而是美國的「競爭對手」。在政府內應監察協助中國的資金及人員流向。與此同時，撥更多資源，推動中國民主法治，改革開放市場；同時爭取游說中國國內的改革派，將中國改革為接近美國的模式。

經濟方面，重訂競爭策略，定期比較美國與中國之間的實力。美國應振興本土製造業，確保美國經濟實力；亦應該要求中國對環境負責，以免中國在不受環保措施限制下，迅速發展經濟，令美國商界處於弱勢。

網路方面，加強力度，打擊中國對美國發動的網上間諜行為及攻擊。另一方面，反對中國對美國媒體的新聞審查，以及對美國大型社交平台內容的審查。

他不厭其煩，強調首先必須正視中國這個競爭對手，若置之不理，則預言中國到了2049年，將成為超越美國的強國。

看了這本書，就知美國對於中國「復興」的戒懼，書中提出的不少措施，已經在川普任內火速實施。未來的中美關係，實在難以令人樂觀。