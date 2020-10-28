我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

更強硬的「抗中」政策

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，美國國防部顧問Michael Pillsbury所著的「2049百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密戰略」，羅列了中國成為霸權後可能出現的情況。既然有問題，當然要提出解決方法，他提出12項建議，全部坦率直白，就是要對抗中國。

在政治方面，中國已經不是「受協助國家」，而是美國的「競爭對手」。在政府內應監察協助中國的資金及人員流向。與此同時，撥更多資源，推動中國民主法治，改革開放市場；同時爭取游說中國國內的改革派，將中國改革為接近美國的模式。

經濟方面，重訂競爭策略，定期比較美國與中國之間的實力。美國應振興本土製造業，確保美國經濟實力；亦應該要求中國對環境負責，以免中國在不受環保措施限制下，迅速發展經濟，令美國商界處於弱勢。

網路方面，加強力度，打擊中國對美國發動的網上間諜行為及攻擊。另一方面，反對中國對美國媒體的新聞審查，以及對美國大型社交平台內容的審查。

他不厭其煩，強調首先必須正視中國這個競爭對手，若置之不理，則預言中國到了2049年，將成為超越美國的強國。

看了這本書，就知美國對於中國「復興」的戒懼，書中提出的不少措施，已經在川普任內火速實施。未來的中美關係，實在難以令人樂觀。

中國 美國 國防部

上一則

鄺盤石醫學世家

下一則

《大蘑菇過生日》系列之三／漢堡王

延伸閱讀

朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
單日奪1200命！ 美新冠死例 創2個月新高

單日奪1200命！ 美新冠死例 創2個月新高
VOTE！ 時代雜誌鼓勵投票 封面名稱TIME首度更名

VOTE！ 時代雜誌鼓勵投票 封面名稱TIME首度更名

熱門新聞

倩華∕圖

傲慢的代價（上）

2020-10-24 03:02
倩華∕圖

傲慢的代價（下）

2020-10-25 03:12
位於高雄駁二藝術特區的「無關實驗書店」打造一片漆黑的空間，微光只打在每本書和幾張閱讀桌上。（取材自官方臉書）

黑漆漆「靈魂閱讀」 高雄無關書店登CNN旅遊版

2020-10-24 00:06

搬屋與搬家

2020-10-20 03:00

退休了

2020-10-23 03:00

對時間的困惑

2020-10-18 03:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」