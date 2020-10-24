英國 新一波疫情 來勢洶洶，利物浦成為重災區。英國首相強生剛公布的抗疫新三級制中，災情嚴重的地區措施較辣，包括酒吧統統需要暫停營業，但普遍市民都質疑抗疫措施整體而言是否夠辣。

這一波疫情中，病者年齡以十八至二十五歲為多，其次組別為六十歲以上的。專家估計是年輕人先患病，然後傳給家裡的長者，年輕人未必有病徵，即使病發也大多數不算嚴重，但長者卻沒有那麼幸運了，尤其是本來已罹患頑疾的，就更難戰勝死神的蹂躪，頓成亡魂。

可惜，英國年輕人卻普遍未能深徹領悟新型冠狀病毒的摧毁性，他們正是最不屑戴口罩的一群。到目前為止，全英國已有超過一百間大學爆發疫情，情況令人擔憂。

一名來自香港 的女生就讀於英國西面一間大學，數天前先發現吃咖喱飯時嘗不到辣，翌日發現嗅不到咖啡香氣，頭的中心又咚咚發痛。她向大學求助，校方送來免費測試劑，檢驗結果是陽性。

她被要求到大學的Self-isolation zone自我隔離十天（從病徵出現的那天起計），而與她入住同一宿舍的其他學生卻立即需要自我隔離十四天。

期間校方每天會給隔離學生送上食物，可能是一片麵包和一個蘋果之類，又或是賣相絕不討好的pasta類。倫敦的UCL該是最慷慨了，隔離的學生每人可獲贈價值二千八百港元的外賣贈券。

確診的香港女生現在天天以淚洗臉，那種自生自滅的感覺絕不好受。若時光可以倒流的話，她一定會無時無刻戴口罩，不會晚晚跟大夥兒蒲吧，更絕對不會隨意跟人攬攬錫錫了！