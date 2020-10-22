歷史上王郎甚多，其中一個是清代蘇州人，大詩人吳梅村、大才子錢謙益，都歌頌他。他是個「俊男｣，據說妖艷絕世，舉國趨之若狂，年三十時遊長安，成為人見人愛的「兔子」，豪門貴族爭相寵愛。

說王郎是「兔子」，「兔子」一詞是對男性同性戀對象的俗稱。明清之際，有個匿名學者寫「斷袖篇」一書，專門記載中國 古代50個男同性戀故事，其中一節題為「兔子作了宰相」，說的是乾隆對大貪官和珅的鍾情。

可見自稱「王郎」，可能認為自己是妖艷兔子。「兔子」一詞難免俚俗，文雅說法是餘桃、斷袖及龍陽之好。這些故事，寫兩個男人「戀情」，是精神上關懷。像「韓非子」記載衛靈公與彌子瑕同吃一桃，愛意流露；「漢書」描述漢哀帝與董賢同睡一床，醒來時為了不想吵醒董賢而不惜把董賢壓着他的衣袖割斷，這是細心照顧；而「戰國策」說及魏王與龍陽君同船釣魚 ，龍陽君觸景生情，怕被魏王拋棄而流淚，需要魏王安撫，立誓一生一世愛他一個。

三個故事都反映中國古代同性戀有性有愛，較西方以性為主，高一層次。事實上，英文的homosexuality一詞，已言明是同性之間的性行為、性傾向、性狀態、性能力，何來有「愛」？

當然，這種高檔同性戀後來也走向粗鄙，成為赤裸裸的肉體關係。在淸代便出現專供男性狎玩的「鴨店」，叫「相公業｣，後來又怕褻瀆「相公」之名，改稱「相姑」，有點不男不女的「人妖」意味。

而無論是「相姑」抑或是「兔子」，都屬成年男性，兩個成年男人關起房門搞甚麼，不容旁人干涉。可是要搞未成年男童，叫做「孌童」，就是傷風敗俗的性變態了。