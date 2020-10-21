檀郎是潘岳，「青靚白淨」、「貌似潘安」就是指他。劉郎浪漫，應該是個「媾女」能手。倒是王郎，歷史上同名同姓的人太多，可見姓王的不要亂認是王郎，要認清自己是甚麼身分再作出表示。

至於所謂「白髮王郎尚故知」、「青燈黃卷老王郎｣，可以想像是個老人，對女性還有甚麼吸引力？但男人的魅力，有時不是看外表，而是看才學。王郎雖老，白髮蒼蒼，但「青燈黃卷」，若伴以「暮鼓晨鐘｣，就充滿了佛味，很有深度。而且「故知」，傳統文化特別豐富，也容易使女性心儀。

歷史上飽讀古書的王郎只有一個，叫王朗。古時對男子尊稱叫「郎」，而「郎」「朗」音近，「王朗」很易被稱為「王郎」。王朗在三國時期，升至司空一職，相當於今日香港 的工務局局長。

世人熟知的「王郎」，見《三國演義・第九十三回》:「姜伯約歸降孔明，武鄉候罵死王朗｣，小說 中的王朗在魏主曹叡下做司徒，願跟隨大將軍曹真出戰諸葛亮率領的蜀兵，擔任軍師一職。

是時王朗年已七十六歲，想憑其學問，自言「老夫一出，管教諸葛亮拱手而降。｣怎知他與諸葛亮一場舌戰，當場被諸葛亮氣至心臟病 發而亡。後人有詩讚諸葛亮曰：「兵馬出西秦，雄才敵萬人。輕搖三寸舌，罵死老奸臣。｣ 這三國「王郎」，常被人評為「食祿的禽獸、秉政的奴婢、為官的朽木｣。不過寫《三國志》的陳壽，讚王郎「文博富贍」，是「一時之俊偉」！

總之被人叫「王郎」還得小心，可能就是「老奸臣｣的別名。香港的漫畫界有「玉郎」，不是「王郎」。政界的「王郎」呢？高官中姓王的，令人想起前公務員事務局局長王永平。