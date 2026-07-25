圖／薛慧瑩

她看不出年紀，有些人會把時間藏得很好。

「請坐。」依蕾娜說。

女人坐下，沒有立刻開口。她的目光落在桌上的塔羅牌，像在思考該不該相信這種東西。

依蕾娜已經習慣這種眼神，「你想問什麼？」

女人沉默了一會兒，然後說：「找人。」

依蕾娜點頭，這是最常見的委託之一。失蹤的丈夫、離家的兒子、欠錢逃跑的合夥人，城市每天都有人消失。

「名字？」

女人的手輕輕放在桌面上，「卡洛斯‧羅德里奎茲。」

房間忽然安靜下來，依蕾娜抬起頭。

她知道這個名字。布宜諾斯艾利斯幾乎沒有人不知道。探戈作曲家，傳奇人物。官方記錄顯示，他在十多年前的一場意外中死亡。

「你確定是他？」

女人點頭，「我找了很多年。」

依蕾娜沒有立刻回答，她開始洗牌。牌面在指間快速翻動，沙沙作響。

「你和他是什麼關係？」

女人看著窗外的雨，過了一會兒才說：「朋友。」

依蕾娜知道那不是全部真相，但沒有追問。有些人會在牌出來之前保留祕密。

她把牌攤開，「選三張。」

女人伸出手。第一張，月亮。第二張，倒吊人。第三張，世界。

依蕾娜的眉頭微微皺起。這組牌並不尋常，月亮代表迷霧與謊言。倒吊人代表停滯。世界則代表完成。好像有什麼事情被困在半途，卻又接近終點。

她重新看了一遍牌面，然後抬起頭。「這個人已經不在你能找到的地方。」

女人不驚訝，彷彿早就知道會得到這個答案。

「但他還在。」她輕聲說。那不像提問，更像陳述。

依蕾娜的目光停在她臉上，「你為什麼這麼認為？」

女人從口袋裡拿出一樣東西，放在桌面。銀色打火機，刻著字母R。

依蕾娜看了一眼，沒明白意思。

女人慢慢打開打火機。火焰跳起。那一瞬間，依蕾娜忽然感覺到一絲奇怪的寒意。非常短暫，卻真實存在，像有誰剛剛從房間角落經過。

她下意識看向身後，什麼都沒有。

女人關上火，房間恢復安靜。

「每次它點燃的時候，」女人說，「我都能聽見那首歌。」

依蕾娜沒有說話。

「〈最後的探戈〉。」

這一次，房間裡的空氣似乎變重了一點。

依蕾娜忽然想起小時候聽過的傳聞。有人說，有些音樂能留下回聲。即使作曲家已經死去，旋律仍會在城市某個角落徘徊，像幽靈一樣。

她一直把那當成傳說，直到現在。

女人看著她，「你相信死去的人會留下什麼嗎？」

依蕾娜想了一下，「記憶。」

「故事。」

女人輕輕搖頭，「不只那些。」

「還有呢？」她的聲音很輕。

「有些人會留下等待。」

窗外的雨忽然大了一些，敲打著玻璃。

依蕾娜看著她，第一次意識到，眼前這個女人真正尋找的或許不是失蹤者，而是一段從未結束的過去。

許久之後，依蕾娜收起牌。

「我可以幫你。」

女人抬起頭。

依蕾娜繼續說：「但我要先知道一件事。」

「什麼事？」

「如果找到他，你想做什麼？」

女人沉默了很久。久到雨聲幾乎填滿整個房間。

最後，她低聲回答：「我要陪他跳完最後一支舞。」

依蕾娜沒有再說話。因為那一刻，她忽然覺得，這個委託可能比自己想像得更加危險。

在城市另一端，《布宜諾斯艾利斯晚報》記者阿方索，正看著辦公桌上的一份新資料，標題只有短短一行：舞者失蹤。

失蹤地點正是El Amanecer。

3 失蹤者

阿方索第一次看見那份報告時，並沒有太在意。

舞者失蹤不是新聞。每天都有人離家、逃債、私奔、消失。真正值得登上頭版的，通常是政客、罪犯或死人。

但這次有點不同。失蹤者是艾斯特班，El Amanecer最受歡迎的舞者之一。

而且據目擊者說，他在失蹤前，曾和一名穿紅裙的女人說過話。

阿方索放下文件，「又是紅裙女人。」

坐在對面的編輯抬起頭，「你知道她？」

「最近常聽到。」

編輯點燃香菸，「酒保說她連續出現好幾個星期。」

「然後？」

「每次都在問同一件事。」

阿方索看著他，「卡洛斯？」

編輯愣了一下，「你怎麼知道？」

阿方索沒有回答，因為他自己也不知道。只是這名字最近出現得太頻繁，像有人故意把它塞進每個角落。

編輯把另一份資料推過來，「去看看吧！」

「為什麼是我？」（二）