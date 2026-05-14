梅姐兩口子看在兒子與未出生的孫子面上，不與媳婦計較，只是夫妻兩人自己安慰、互相打氣。

高級知識分子的李先生，不願意閒散在家，更不願意伸手去申請政府福利。想著身體還不錯，又想為今後出去租房打基礎，就積極外出找工作，結果找到一份賓館清潔工的工作。

梅姐說：我一個副教授幫人帶看孩子，李先生高級工程師做清潔工，都沒嫌棄工作低檔。新移民 為了謀生，只有放下架子不挑剔。誰知那家賓館卻使李先生命喪黃泉。

李先生負責清理、打掃十一樓客房，竟然出了事。

通常，垃圾裝在垃圾袋中，然後把垃圾袋從該層樓上垃圾間的通道，扔到樓下去。結果不知怎麼搞的，李先生自己倒摔進通道，無人發現，李先生就窒息而死！

「臻妹啊，我跟兒子去醫院時，看到我們老李腦袋上皮膚都變成藍色了！」梅姐說著，淚如雨下，肩膀抖著，雙手拚命捂住嘴巴，不使自己哭出聲。

我伸出胳臂摟住梅姐，也是淚水漣漣。李先生死得太悲慘了，令人不敢想像！

為了查明死因，徵得家屬同意，李先生的屍體做了解剖，結果死因就是窒息！

可是李先生為何會倒摔進垃圾通道？排除他殺的可能後，警察局的調查答案是，垃圾袋裝得結結實實，鼓滿的袋子大於通道口，袋子堵住口子下不去。李先生就雙手使勁推壓垃圾袋，結果垃圾袋往下掉時，李先生隨著上半身的勁力，也從膝蓋高的垃圾通道倒摔進去。

李先生倒豎在狹窄的垃圾通道裡，也許腦袋還陷卡在垃圾袋縫中，既動彈不得，又喊不出聲。兩腳也許可以踢蹬通道壁，但聲音沉悶，那時也沒有人經過。（八）