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哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

不修則已（二四）

徐徐
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「你好歹也是個年薪六位數的人，居然能自降身價，到那種犄角旮旯裡去幽會？你也太摳門了吧？」

電話那頭陷入了死一般的寂靜，只剩下老何沉重如風箱般的呼吸聲。慧芳正要掛斷，卻聽到「卡噠」一聲，那是打火機的聲音。嘶──呼──他狠狠抽了一口，沙啞的聲音伴著幾聲輕咳。

「慧芳，這麼多年了，你還記得那麼清楚，可見你也一直沒放下。那就給我一個機會，讓我告訴你是怎麼一回事。」

9

老何長年與深夜為伍。他在一家網上平臺負責運維，趕上大促的時候，值班到天亮也是常有的事。他挺滿意這份工作，因為既能領到不錯的夜班津貼，又能躲開那些推杯換盞的職場社交，何樂而不為。

只是他萬萬沒想到，那套全家人擠破頭才搬進的名校學區房，竟成了他的夢魘。學區房流轉極快，新住戶進場的第一件事，就是把上一家的裝修敲個精光，再按自己的心意從頭裝一遍。於是乎，這家剛裝完，那家又開工，電鑽的嘶吼、鎚牆的悶響，幾乎成了這樓裡永不停歇的背景音。

對於一個急須在白天補覺的人來說，那種震顫是順著骨縫鑽進腦殼裡的，躲無可躲。他不只一次近乎哀求地對慧芳說：「搬家吧，求你了。」可慧芳像個死守陣地的頑固士兵，簡直寸步不讓。她扔給他一副耳塞，又盤算著要加裝雙層隔音窗。為了兒子的前程，她願意付出任何代價，卻沒有意識到，被推向代價邊緣的是丈夫的神經。

他提了幾回，見她一次比一次激動，也就不再提了。可人總要找個出口。對他而言，這個出口具體得很，不過是另外找一個能安穩睡覺的地方。

一開始，他弄了張摺疊行軍床，下班後就直接在辦公室攤開來睡。（二四）

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