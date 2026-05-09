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哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

任性（六）

李東文
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阿天母親在電話裡絮絮叨叨，讓志強多帶阿天出去見世面。因為阿天實在太乖，二十五、六歲的人比小孩子還靦腆，介紹些女孩子給他認識啊。阿天母親並不知道，兒子已經在熱戀，並且提前預支了蜜月旅行。阿天之前告訴母親，是陪剛剛離婚心情不好的志強去海南散心的。

小姨最後跟志強說：阿天那個傻孩子天天往家裡跑，害得她晚晚都要留在家裡做飯，沒有辦法外出談戀愛。

志強說：啊，我還不知道小姨你談戀愛啦！小姨、小姨，我要請你和我小姨夫吃飯，我得給你把把關！

跟小美處朋友之前，阿天過有規律的生活，早上八點開門做生意，傍晚六點關店回家吃飯。不下雨那天，會在晚飯後從家裡出來，跟表哥等等一群二、三十歲的朋友，打籃球或者結夥打遊戲。除了周末，他都回家吃晚飯，因為他不想母親單獨一人吃飯。

他每天工作十小時，周末還會延長幾個小時，因為周末要到夜裡十點後才關門。做為老闆，他的工作時間比在公司裡做事的人長。更令他鬱悶的，人家打工仔周末休息，他每天都得上班。越是周末和節假日，就越要準時開店，推遲關門……有專家指出，咖啡的味道百分之八十取決於咖啡豆和牛奶等等材料的品質，剩下的百分之二十，機器和咖啡師各占一半。咖啡師的用處不大，他們賣的是服務，是店面帶給客人的感受，嚴重依賴口碑和人緣。

升級成為男女朋友之前，小美跟著閨密來店裡玩，被阿天臉上永不消失的笑容打動，問阿天為何每天晚上都要去外面浪，不是打球就是打遊戲。

阿天說：我才二十五歲，年輕啊，渴望社交，需要給生活一點咖啡之外的顏色。（六）

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