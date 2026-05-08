隔了會，小美打電話來細聲軟氣地指責阿天小家子氣，區區幾十元都不肯出。阿天沒好氣地說：我忙得坐一會的工夫都沒有，顧不上看你的資訊。

掛斷電話，他小聲嘀咕：區區幾十元！區區幾十元！每天幾十元，比養拿鐵貴多了，拿鐵可是幫我掙錢的。因為表哥在旁，他繼續硬撐，不給小美付款。

志強想要安慰阿天，刻意用平緩的語調說：「小美這麼弄，未必是自己買不起午飯，也不一定是貪心。是有些女的缺少安全感，不管年紀大的還是小的，用這種方式撒嬌，提醒你不要忘了她，加強她對自己的自我認同──做為男人，我認為，這種幼稚的行為偶爾來一下挺有感覺，天天這麼搞，那就是胡攪蠻纏了，屬於又膩又煩人類型。碰巧她遇上你這個脾氣好的，如果是我，早拉黑啦──」

阿天大笑，不過笑得很勉強。小聲提醒表哥，不要再提疑似得了公主病的小美了。

外賣送到了，兄弟兩人不再拆解愛情和人性，開始吃那著名的燒鵝叉雞飯。志強見過小美幾次，對她沒有一點好印象。他像說無關痛癢的閒話般跟阿天說，現在有不少女孩子，尤其是長相出眾的那一部分，同時吊著幾個男的，像在跟人家處朋友，又不是真的處朋友。半真半假來往，跟著出去吃喝玩樂，讓男人買這買那，廣播薄收。最後選定一個既有實力又適合自己的人敲定，談婚論嫁。

阿天說：小美不是這種人，她待我很真心。

志強說：她待你的錢很真心，但你又沒什麼錢。

當晚志強請球友們吃飯，阿天也去了。為了說服阿天跟自己一起吃晚飯，志強專門打電話給阿天的母親，他的小姨，讓小姨批准阿天今天不回家吃晚飯。（五）