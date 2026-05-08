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因為那個女人的容貌跟我母親像極了！比我阿姨還像我母親！比我自己還像我母親！我沒有看錯，但我又生怕自己看錯。我不假思索地推著童車，像個追蹤的特工，悄悄跟在她後面。

穿過幾條馬路，她就來到現在的傑森家。我的心緊張得「咚咚」跳個不停，當看到她進入那家人家，我記住了門牌號碼，心情就放鬆了。

按她五十多歲年齡來推測，她不是那孩子的祖母或外婆，就是跟我一樣，是幫人帶看孩子的。我推著蛋蛋的童車，在那家人家對面馬路來回遛達著，希望她能再露面。可是直到黃昏天色快要暗下來了，她再也沒出門，而蛋蛋也顯得不耐煩了，我不得不調頭離開回去了。

夜裡我自然輾轉難眠。

第二天下午，我早早弄醒蛋蛋，把他抱入推車，就推到那家人家對面馬路。一顆心急煎煎地等了將近兩個小時，也沒見那個女人出來，只好哄著煩躁的蛋蛋怏怏離去。

再後幾天，我都沒機會出去。蛋蛋家來了親戚，家裡很熱鬧。

直到一周後，蛋蛋家才恢復常態，我就又推車帶蛋蛋出去。我沒再去那家人家對面馬路枯守等候。根據上次經驗，蛋蛋會不耐煩而吵鬧。我推著童車，帶蛋蛋直接去了孩子們熱鬧玩樂的playground，那裡是我見到陌生女人的現場，估計她也常帶孩子去玩。

果然，不一會兒，我就看見她也推著一輛童車，推著那小男孩來到了playground，坐到了就近的一條石凳上。

目標既已瞄準，我反而鎮定下來。我慢慢推車過去，也坐到石凳上，她的右邊。

我先朝她一笑，然後搭訕著：「這個男孩很可愛，好像跟我帶的這個差不多大，三歲吧？」

「還差兩個月三歲。」她回答說。

嗓音不是我母親的。當然我的頭腦沒有發昏，不會把她當作我母親下凡，她只是不可思議地擁有一張酷似我母親的臉容而已。

我回答說：「哦，我帶的這個三歲零一個月。我是他的babysitter，您是孩子的姥姥？」

「他是我孫子。」

「真好福氣！」我真誠地恭賀她，「您看起來也就四十多歲，就有孫子了！」

她笑了，「我都五十六了，還能四十多歲！」

「聽口音，您也是大陸人。我是上海人。」

「我溫州人。」

我們那天隨便聊了些家常，知道她在國內是個小學教師，移民後跟兒子住在一起，理所當然地幫兒子管家務、帶孫子。

我近距離觀察她，的確是像極了我母親：一樣鵝蛋形的臉，細長的眉毛，鼻子有點翹，嘴巴雖然比我母親顯得有些寬，但也是薄嘴唇。臉部皮膚呈淺褐色，而我母親皮膚白皙，這是不同處。但我母親年紀老了時，尤其是上七十歲之後，皮膚色素沉澱，也沒有那麼白皙了，所以兩人的臉部膚色也接近了。

真是像極了我母親，尤其是那對眼睛，像下弦月，望著我時，都使我引起心酸的感覺。因為我似乎又見到了母親生前跟我說話時的眼神，那麼柔柔的。為了控制自己不致失態，我常常不得不低頭看地，恐怕自己眼睛紅紅，惹人生疑。

兩人身材不同，我母親矮，頂多一米五四。據她推車來時我的目測，她應該有一米六。她的腰身也沒我母親粗。我母親晚年有三高，人就發胖了。

我們隨便聊著，我趁著對話，除了有時不得不低頭控制自己的情緒外，盡一切機會看著她的臉，心裡湧動著一股股的熱流。

實在太像我母親了！我阿姨的鼻子和嘴巴與我母親相像，但眼睛大而有神，嘴唇比較厚，因而整體感覺，就沒有她更像我母親。

我姊姊得我父親遺傳多，大而神氣的眼睛、濃而修長的眉毛、挺直的鼻子，都是我父親的，只有鵝蛋臉形是我母親的。

我雖然像我母親，眼睛也是下弦月形狀，但修長的濃眉是我父親的，而且我的鼻子也不翹。在東北軍墾時，晚上油燈下，看牆上自己的側影，我能看到母親，那是因為我看到了自己像極了母親的臉部輪廓。不過總體比較，我自愧不如，她更像我的母親。

雖然母親年長她十好幾歲，但是年齡差異絕對不是問題，因為我說她年輕，只是禮貌用語。而我母親是真的顯年輕，她體形未變時，與我姊姊出去，人家都以為是姊妹倆。後來體形雖變胖了，可是臉上很少皺紋，到了七十歲，看起來還像五十幾歲，頭上幾乎找不到一根白髮。所以在我看來，母親與眼前的女人，說是孿生姊妹，怕是沒人會懷疑的。

竟然有如此相像的兩個人，這太使我感到驚異了。（二）