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不修則已（二一）

徐徐
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想到這些，她心裡那點剛冒頭的柔軟，瞬間又縮了回去。她幾乎是出於本能地，想把兩人之間那條已經模糊的界線，再往回收一收。

接下來的日子，老何的資訊她不再秒回，問候也變得有一搭沒一搭。她用沉默，重新拉開了兩人的千山萬水。

8

冷處理只持續了兩天。

第三天傍晚，老何發來一條消息，短短幾行字，驚得慧芳猛地坐直了身子。

老何說，他那住在農村老家的父母，兩位加起來快一百六十歲的老人，昨天竟然顫巍巍地去了民政局辦離婚。更荒唐的是，為了能依法離婚，老倆口還特意先去補辦了結婚證──原來當年只是鄉下擺酒，壓根沒領過那張紙。

慧芳又是震驚、又是好笑，忍不住回了一句：「原來你爸媽這麼多年只是同居關係啊？合著你們三兄弟全是私生子？」

老何發了個欲哭無淚的表情，接著乾脆發語音：「你還有心思打趣，我這兒正著急上火呢！老倆口現在徹底分了家，連鍋碗瓢盆都一人一半。因為誰也不想爬樓梯上二樓，樓下的一間房硬生生擠了兩張床。我那倆哥哥指望不上，老太太一天給我好幾個電話，非催著我回去，給她在那屋中間隔一堵牆出來。」

慧芳收起玩笑心思，決定打個電話去問問。她那前婆婆雖說是個粗門大嗓、直來直去的性子，誇起人來卻是一點不含糊。慧芳以前去婆家，經常被她誇得不好意思，於是也會「回報」一點甜言蜜語哄她開心。

老太太接到慧芳的電話，先是驚愕得失了聲，繼而竟像是見著了娘家人，語帶嗚咽地破了防。她說離婚是她提出來的，「老都老了，就想過幾天清淨日子，不用伺候誰，也不用再看誰的臉色。」（二一）

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