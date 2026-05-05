慧芳聽著忍不住笑，於是就點撥他：「嫌折騰就去私立診所呀，一個醫生負責到底，哪用得著你這麼跑斷腿？」

老何脖子一梗，話說得極其乾脆：「那可不行，私立不能走醫保 。」

這個老何，簡直是雙重人格！慧芳都不知道該說什麼好了。前幾天他悄沒聲息給她轉了一筆錢，留言說是支持她種牙。那數字都夠她種兩顆牙了，她沒好意思收下。怎麼輪到他自己看牙，他倒是錙銖必較了，連那點醫保統籌都捨不得放過。

語言班下課的間隙，慧芳又去和劉大姐閒聊，忍不住就說了這事。劉大姐聽完「哎」了一聲，像是早就看明白了似的：「我看你們倆就別再這麼繞來繞去了。既然都還單著，他那點心思也沒藏著、掖著，不如乾脆復婚算了。少年夫妻老來伴嘛，人上了年紀，身邊有個端茶倒水、說句話的人，可比什麼都強。」

慧芳當即怔了一怔。關於復婚，她竟連一秒鐘都沒起過念頭。說實話，她還挺享受現在這種狀態的，有些牽掛，卻不被束縛；彼此關照，又各自安好。劉大姐這番話，真如平靜的湖面丟進了一顆石子，讓她頭一次覺得，這種「懸而不決」的狀態，似乎不能再心安理得地維持下去了。

慧芳是個在感情上有「潔癖」的人。老何當年的那點牽扯，在別人眼裡或許是「男人都會犯的錯」，但在她這裡，那是掀了她的底牌、毀了她的潔淨。就像她那口原本齊整的牙，一旦爛了根、有了蛀洞，修補得再好也不是原裝的了。

更何況，她心裡很清楚，現在這種隔著千山萬水的關心，之所以顯得美好，不過是因為距離。要是真的重新湊到一個屋簷下，那份剛修補好的溫情，還能靠得住嗎？（二○）