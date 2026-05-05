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喇叭花開（一四）

水仙
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她喝了一口香檳，側臉在樓梯間的燈光下顯得格外清晰。我能看到她粉底掩蓋不住的細紋，看到她頸部鬆弛的皮膚，看到她那雙依舊塗著鮮紅指甲油的手，指關節已經有些變形。

「Jack跟你說了嗎？」她忽然問，「他要去上海工作了。分公司需要一個負責人，他主動請纓。」

「什麼時候走？」

「下個月。」她笑了笑，「也好，出去散散心。我跟他爸商量了，過兩年我們也回去。年紀大了，還是想離故土近一點。」

「那這房子……」

「賣掉。」她說得很輕巧，「房子嘛，就是個住的地方。住久了，也有感情，但該走的時候還是要走。」

她轉過身，面對著熱鬧的客廳。透過拱門，能看到人們跳舞、聊天、大笑。唱片的鋼琴聲又響了，這次是舒曼的〈夢幻曲〉，有人跟著哼唱，聲音斷斷續續。

「李小姐，」楊太太沒有回頭，「你說人生像不像這盆假花？明知道是假的，還是要把它掛在這裡，掛得漂漂亮亮的。因為好看啊，因為看著心情好。真的假的，又有什麼關係呢？」

我不知道該如何回答。她也不需要我的回答，輕輕拍了拍我的手，然後重新走進那片喧囂之中。高跟鞋踩在大理石地面上，發出清脆的聲響，一步一步，穩穩的，像她走過的這七十多年。

我在樓梯下又站了一會兒，看著那盆假花。在特定的光線和角度下，它真的很美。紫色由深到淺的漸變，葉片上細密的脈絡，甚至花瓣邊緣那一點不易察覺的捲曲，都做得維妙維肖。如果不是親手觸摸，誰都會以為是真的。

也許楊太太說得對。真的假的，有時候沒那麼重要。（一四）

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