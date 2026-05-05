圖／王幼嘉

一年之後，家傑學成歸國，進入一間投資銀行做事，意氣風發，摟著梅姐的肩膀說：媽，等你退休，就和別的大媽到處旅遊去吧！帶上絲巾和你的碎花裙子，每天拍漂亮的照片，奢華地曬朋友圈，你的退休金 不夠花，我給你。梅姐臉露滿足的表情，說：我又不是廣場舞大媽，什麼亂七八糟的絲巾、裙子──你這傻孩子，媽不拿你的錢，媽什麼也不要，只求你踏實做事，娶妻生娃，媽幫你帶娃。

老劉在邊上聽著，一言不發。他對兒子的了解比梅姐透徹，所有做媽的都喜歡把兒子往好裡想。

老劉的擔憂不無道理，家傑工作了好幾個月，還不肯給家裡交伙食費，卻給自己買了台價格讓梅姐、老劉瞠目結舌的咖啡機。家傑外出留學，學到專業知識的同時，也染上了洋鬼子喝咖啡的惡習。梅姐問他怎敢如此奢華，他說這是分期付款，現在的年輕人買大件東西都這麼幹。

老劉警告家傑，再不給伙食費，請他帶上他的咖啡機從家裡搬走。家傑嘟嘟噥噥，委委屈屈地交伙食費。親戚、朋友羨慕梅姐、老劉養了個出息的兒子，梅姐、老劉卻是有苦無處說。

家傑二十五歲那年，梅姐退休了。在同一個月，家傑辭職，說要複習準備投考公務員。滿打滿算，他留學回來十幾個月，已經換過三份工作，沒一份能做得安穩。此後八年，家傑專職在家複習應考，沒有外出工作。嚴格來說，是不肯外出工作，啃老。

每天望著兒子緊閉著的房門，梅姐想像兒子在裡面認真學習的樣子，擔心家裡會斷炊，擔心兒子有天突然宣布結婚而家裡拿不出彩禮……內憂外患，梅姐時常半夜被噩夢驚醒。起來去廚房倒水喝，再被半躺於沙發玩手機的兒子嚇一次──精力旺盛的年輕人劉家傑沒啥必須要做的事，一會溫書複習、一會打打遊戲，睏了睡、醒了玩，生物鐘極其混亂，嚴重影響了梅姐與老劉的生活和情緒。

梅姐經熟人介紹去打工，料不到體檢不過關，哪怕是熟人介紹的，老闆也不敢雇她。之後又試了兩次也這樣，是心臟的問題。她向家人隱瞞了病情，日復一日留在家中與巴喬為伴，將巴喬當成自己的第二個孩子寵愛有加。

一歲之前的巴喬天真活潑黏人，常常有些古裡古怪的行為，像兩三歲的小朋友，跌跌撞撞卻又能給人溫暖和治癒。就是上竄下跳得有點過了，會在你吃飯的時候，跳上桌子聞飯菜、聞你杯子中的水。如果忘記關房門睡覺，會在半夜跳上床踩肚子，在睡得正香的你臉上聞來聞去，發出呼呼嚕嚕的聲音以示滿足……

每天早上是梅姐最開心的時刻，因為巴喬會蹲在門口等著，一開門就仰頭衝她喵喵叫，像是投訴、像是問候，也像討吃的。梅姐在衛生間洗刷必須要關好門，要不然巴喬也會進去，不管地面濕不濕，在她腳邊纏來纏去，傻瓜一般去嗅衛生間的邊邊角角，包括馬桶。

家傑小家子氣，不滿梅姐照顧巴喬比照顧他仔細，梅姐膩膩的不搭理他。後來老劉聽得多了，忍不住嘀咕：德行！家傑不幹了，問老劉有何不滿。老劉哼一聲，咬牙說：「你到了這般年紀，應該考慮的是怎樣照顧你爸、你媽，而不是還讓你爸、你媽照顧你，出息！」

父子倆互發脾氣，臉紅脖子粗。每每這種時候，梅姐要嘛抱起巴喬，進房間戴耳機聽音樂，要嘛出去散步。頹廢的兒子令她頭疼不已，家庭氣氛實在是太古怪了，兒子不像兒子、房客不像房客。房客好歹會給你房租，不用你給他做飯、不用你替他洗衣服、不用你替他操心他有沒有女朋友……

巴喬很快就成熟起來了，不再上竄下跳，不再做各種古怪而又有趣的動作，還高冷，有時對人愛理不理的……貓變成了一隻標準的成年貓，兒子卻倒過來，越活越像個沒心沒肺的傻子。

家中再也見不到巴喬的身影，再也沒有巴喬溫柔纖細的叫聲，梅姐很是傷心，靠在床頭翻看牠的相片和視頻，不知不覺間睡著了。枕邊放有兩紮巴喬的鬍鬚，那是梅姐一根一根從地上撿的，全部保留起來了。老劉接近凌晨才下班回家，驚醒了梅姐。本來這個星期老劉不用上夜班，有位同事請假回鄉下，他得頂班。對於老劉這麼大年紀還要像年輕人一樣熬夜上班，梅姐心疼不已。每每見到兒子家傑沒心沒肺的樣子想說他幾句，話到嘴邊卻又什麼都懶得說。

最近這兩年，梅姐漸漸失去了與兒子溝通的衝動，因為她覺得與兒子溝通變得毫無意義。兒子不會因為她有所期許而調整自己，當面的承諾過後即忘，從不算數。見到梅姐醒來，老劉說老闆家的貓上星期生了五隻小貓，銀漸層，純種的，跟老闆娘說好，斷奶後抱一隻回來給梅姐養。

梅姐說：銀漸層本身就是雜交貓，哪有什麼純種不純種的？老劉說：梅姐，我發覺你變得越來越愛跟我對著幹了。梅姐說：活到這把年紀，我只剩下你了。老劉說：你這話啥意思，你不是還有……他想說「兒子」的，話到嘴邊硬生生嚥了回去。梅姐不願意再養貓，說今朝不知明日事，自己未必還能照顧牠多久。（二）