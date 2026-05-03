勺子上還鐫刻著威爾斯語言，茉莉欣然見到，這個遠古文字仍被當地人使用，持續散發著詩意、神祕的光芒。

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回到C城後，茉莉開始賣書，只留下一箱十九世紀的小說。時間緊迫，她請弘予在她離開後寄給她，表示會再轉他郵費。弘予幫忙打包，汗流浹背，「放心吧！你那麼久沒回家，先休養生息再說──」

連續幾天，電視螢幕上柏林圍牆倒塌的新聞沸沸揚揚，震驚世界。千百萬人湧向西、東德邊界，慶賀冷戰結束。那些得以團圓的人們喜極而泣，而他們即將分離，憂傷瞬間盈滿胸膛──

夜晚，候機區人不多，茉莉辦完手續後，坐在椅子上，欲語還休。眼看快登機，對著弘予說：「能討論一下你的想法嗎？」

「哪方面？政治、經濟？還是社會、民生？」弘予穿著暖棕色皮衣、起了一點毛球的紅色法蘭絨棉質襯衫、深藍色牛仔褲，長腿伸直，碰了碰她。

茉莉翻眼露白，「都什麼時刻了，還談國家大事？」

不消說，弘予知道茉莉想問的事。但他現在什麼都沒有，無法約定。他淡然自若：「我最快明年夏天畢業，然後找工作。可能在英國，也可能去美國。」不痛不癢的話，像密碼短語，沒有確切的日子，但至少勾勒出大方向。茉莉會意，溫暖的電流觸動著：「嗯，等你好消息！」

「一路平安！」

飛機上了雲層，地面的亮光越來越弱，最後，漆黑深邃。茉莉閉上雙眼，回憶和弘予相處的點點滴滴，兩人認識的時間如此之短，卻能攜手同遊那麼多地方。她想起那個開了天窗的房間，仰望星空時，真正能看到的是自己的內心！（全文完）