7

馬錚和Jack的婚姻維持了兩年零三個月。

離婚是馬錚提出來的。那天她來我家，眼睛腫得厲害，但表情很平靜。

「我跟Jack說了，我要離婚。」

我請她坐下，給她倒了杯茶。她沒喝，只是捧著杯子暖手。

「他想挽留，說他可以改。可是李姊，有些東西改不了的。我不是嫌他不好，他真的很好，脾氣好，不抽菸、不喝酒，賺的錢都交給我。可是……可是我們在一起，兩個人都累。」

她說了許多細節：Jack洗澡鎖門的習慣始終沒改；她做的東北菜他吃不慣，他喜歡的上海菜她也嚥不下。她想周末出去走走，他寧願在家看書；她想生孩子，他說再等等，等事業穩定些。

「最讓我難受的是，」馬錚說，「我們結婚這兩年多，我從來不知道他在想什麼。有時候我看著他，覺得他像個陌生人。不對，連陌生人都不如──陌生人你還能猜一猜，他你根本猜不到。」

「你打算回哈爾濱？」我問。

她搖搖頭，「回不去了。出來了，就回不去了。我想去紐約，聽說那邊工作機會多。我一個朋友在那邊，說可以暫時收留我。」

「Jack知道嗎？」

「知道。他給了我一張支票，說是補償。」馬錚苦笑，「我不要，他非要給，說是他沒照顧好我。」

臨走前，馬錚從包裡掏出一個紙盒子，「李姊，這個送你。是我從哈爾濱帶來的，一直沒機會戴。」

盒子裡是一條黑色的羊毛圍巾，質地很好，摸上去軟軟的。

「這太貴重了。」我說。

「收下吧。」她幫我圍上，「你是我在西雅圖唯一的朋友。」

她擁抱了我，抱得很緊，然後轉身離開。我看著她的背影消失在樓梯轉角。（九）