「還有他媽，」馬錚壓低聲音，「說我穿得太隨便、說我指甲沒修、說我頭髮該去做個造型。」

她轉過頭看我，眼睛裡滿是困惑，「李姊，我是不是真的配不上Jack？」

「別這麼說，」我握住她濕冷的手，「婚姻需要時間磨合。就像我和我先生……」我頓了頓，「有時候覺得，兩個人像是在不同的軌道上運行，能看到彼此，但觸碰不到一起。」

「可我們根本磨合不到一起。」馬錚的眼淚掉下來，混進洗碗池的水流裡，「他喜歡安靜，我喜歡熱鬧；他吃甜的，我吃鹹的；他洗澡要一個小時，我十分鐘就完事。我們……我們就像是兩種完全不同的動物，被關在同一個籠子裡。」

那天馬錚離開後，我在陽台上站了很久。西雅圖 的傍晚，天空是灰藍色的，雲層很低，壓著遠山的輪廓。我想起楊太太精心維持的那個家，那些一塵不染的家具，那盆永遠盛開的喇叭花。完美得像個櫥窗，但櫥窗裡的人，卻活得不自在。

幾天後的一個周末，手機突然震動，是楊太太發來的簡訊，只有一句話：「李小姐，睡了嗎？」

我很驚訝，回了過去：「還沒。您有事嗎？」

電話立刻打了過來。她的聲音不像平時那樣清脆，有些沙啞：「不好意思這麼晚打擾……我睡不著，想找個人說說話。」

我說沒關係。

「今天……今天我與女兒視訊。」她頓了頓，「她在紐約接了件大案子，忙得連跟我多說幾句的時間都沒有。她說：『媽，你那些太太們的聚會少去幾次，聊來聊去都是幾十年前的事，沒意思。』」

電話那頭傳來輕微的啜泣聲，很快被抑制住。（七）