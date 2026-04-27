與往事好好告別（全文完）

我和他客氣：「你吃吧，我不想吃。」陳鵬壞笑：「怎麼了？同學買的不能吃嗎？」我又出了一身汗。

到了西安，他領著我在站內找到去重慶的列車，把大箱子放好，叫我對面的中年男人：「叔叔，麻煩你下車時幫我妹妹拿一下箱子，先謝謝啊！我妹妹第一次出門，她拿不動。」

他給男人塞了一包香菸，抱了抱拳，中年男人就痛快地點頭答應，還拍拍他的肩膀，「小夥子，你放心吧，我把你妹妹送出站。」

他拽一下我的胳膊，悄聲說：「你給我寫一下你們家的地址。」

我從背包裡摸出筆。他不放心：「你都沒回去過，沒記錯吧。」

陳鵬囑咐我出站時跟緊那位大哥，大哥面相一看就是好人。你出站見到家人，好好感謝人家。他把我當成了小孩，這讓我很尷尬，但也有莫名的安心。他走了幾步又轉過身，眼神撞到我的目送，突然不好意思地撓了撓頭，我的臉瞬間燒了起來。

他又揮了下手，麻溜地過了幾個人，消失在我的視線中。我鬆了口氣，返回座位坐下，很怕紅透的臉讓別人看到。

想到他得再走兩天兩夜才回到烏魯木齊，我的心臟部位酸澀起來，不由得趴在車窗往外望。對面的中年人幫我提起窗戶，但我卻不想把頭伸出窗外，去找陳鵬的身影，尷尬地擺了擺手，連忙低下頭假裝在包裡找東西。

這一路上和臨別時，我都沒有對陳鵬說過感謝的話。我說不出口。

這是我生命中特別重要的一件事，無論什麼時候想起來，我都感激陳鵬。永遠、深深地感謝他，無論我們倆後來爭吵過多少次，無論他說過多少傷害我的話，做過多少讓我痛、讓我哭的事。（全文完）