我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

台灣國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年

不修則已（一二）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

劉大姐向她推薦周醫生，說他手藝好，人也耐心。慧芳聽著，心裡其實有點打鼓。現在想想，這口碑還真不是客套。以前她一躺上那張診療椅，背就不自覺地繃緊，手心很快冒汗。可在這裡，無論是補牙、做根管，還是套牙冠，她居然慢慢能躺得住了。有時候燈一照下來，她甚至會生出一點奇怪的感覺，像是在忙亂的日子裡，被迫停下來歇一會兒。

「那你現在……還『咬牙切齒』嗎？」語音裡，老何試探著問，聲音有點小心翼翼。

慧芳早把初見兒媳時那場「咬牙」的尷尬，當成一樁舊笑話講給他聽過。可被他這麼冷不丁一問，她心裡還是輕輕動了一下，像有人伸手，在她那塊繃了大半輩子的腮幫子上揉了揉。

「你說呢？」她故意把球踢了回去，語氣不太客氣，嘴角卻還是慢慢翹了起來。

其實，每晚戴著那副透明的護齒入睡，多少有點不自在。可日子一長，也就習慣了，像睡前要關燈、要把窗簾拉好一樣。磨牙的勁兒被軟膠擋住了，原先總是繃著的下頜，倒慢慢鬆下來，連帶著呼吸都順暢了不少。

這些變化，說不上是哪一天開始的。大概就是在診療椅上，一次次「張嘴、閉嘴」之間，一點點積出來的。還有刷牙，像小孩學走路那樣，從頭學起，姿勢不對就重來。

日子本來是老樣子，可這些笨拙的「重來」，倒讓它有了點新鮮氣。說不上多大，只是隱約覺得，生活好像還能再往前走一點。

「你呢，也該去洗洗牙了。」慧芳又補了一句，語氣自然得像回到從前，「抽了這麼多年菸，那口大黃牙，自己看著也鬧心吧？」

「這把年紀了，還犯得著這麼麻煩嗎？」老何在那頭嘿嘿一笑。（一二）

世報陪您半世紀

上一則

指揮家林奇緣再登芝加哥歌劇院 經典曲目饗國際樂迷

延伸閱讀

與往事好好告別（二）

與往事好好告別（二）
葫蘆的話（下）

葫蘆的話（下）
我們的婚姻（三）

我們的婚姻（三）
我們的婚姻（一一）

我們的婚姻（一一）

熱門新聞

住宅樓頂鴿子房

2026-04-19 02:00

百米深坑創奇蹟(上)

2026-04-18 02:00
（圖／想樂）

跳板（上）

2026-04-20 02:00

跳板（下）

2026-04-21 02:00
諾貝爾文學獎得主莫言。 (中新社)

戒不掉短視頻 莫言發表「超短篇小說集」最短僅200字

2026-04-19 21:25
（圖／123RF、AI協作生成）

鄰人的死（上）

2026-04-22 02:00

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患