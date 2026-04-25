他先是猜測，也許塞在了資料袋的那堆保修單裡，隨後又覺得，極有可能是在哪本作廢的戶口本裡。他們結婚後搬過兩次家，每挪一處，派出所都會發個新本子。

老何越想越興奮，連嗓音都高了幾分。他篤定自己當時是把協議藏進了舊戶口本。因為那是歷史，不會隨手扔掉；又因為那是舊物，慧芳不會去翻查。可慧芳記不清到底有沒有處理掉，或者是藏在哪個紙箱裡，寄存在了誰家。她腦子裡一片空白。

因為這份協議的事，兩個人的聯繫漸漸多了起來。隔著時差和海洋，對話方塊成了他們最多的交集。只是老何那邊的尋訪並不順利。雖說有慧芳在中間打招呼，他還是遭遇了一些冷言冷語。這倒也罷了，關鍵是他在人家家裡翻了半天，啥也沒找著。現在就剩下她的娘家沒去了，娘家在千里之外，寄存的東西也最多、最雜。老何得攢個長假，專門跑去住上兩天才行。

慧芳隔著螢幕聽他說這些，心裡說不清是什麼滋味。知道他這些年一直沒再婚，她說話便少了幾分顧忌。有一天，她忽然問他：「兒子偷偷結婚，你沒有意見？」

老何聽得直樂：「啥叫偷偷結婚？他們去市政廳領的證，有司儀主持，有朋友見證，只是缺個婚禮而已。」

看來這父子倆還真是同心同德，慧芳不由泛起微微的醋意，她忍不住輕哼一聲。老何大概也意識到了什麼，連忙岔開了話題：「你那牙齒修得怎麼樣了？」

「別提了。」慧芳在電話這頭又哼了一聲，「昨天剛被周醫生『教育』了一頓，說我壓根不會刷牙。」

「不會刷牙？」老何納悶了，「我記得你刷得挺認真的，兩三個月就得換一把新的。」（一○）