「可我早就往前走了。他是否後悔，對我已經沒有意義。」

我望著她的笑容，我知道，她已經完全走出了這段失敗的婚姻。

「當時我看著他，忽然發覺他是那麼普通，甚至有點陌生。我想我以前是自己加了很多光環在他身上。」杜亞蘭又說。

「那麼，妳還會考慮再婚嗎？」

「一切隨緣吧。」杜亞蘭笑著說：「我現在生活很豐富，參加了業餘登山隊，周末常常跟隊裡的人一起登山，鍛鍊了身體，也陶冶了性情。我喜歡站在山頂的感覺，世界那麼大，胸懷也瞬間開闊。」她停了停，看了我一眼，「我也不是清教徒，談過男朋友，看緣分吧。」

我看著杜亞蘭，這個內心已經無比強大的女人，她跟誰結婚，或者不再結婚，都已經不那麼重要了。

我們又說到柳倩倩。杜亞蘭說她跟柳倩倩也只是偶爾聯繫，不常見面。徐南生的公司已經做大，柳倩倩搬入有六個衛生間的豪宅。

在杜亞蘭的安排下，我們三個人在時光咖啡館見面。

多年未見，柳倩倩依舊笑意溫柔，像春風拂面。她穿著Burberry小風衣，挎著香奈兒手袋，身旁牽著一個五歲的可愛小男孩。她並不算漂亮，卻自有一股嫵媚風情。歲月在她身上沉澱成了一種雍容。

我們隨意說了些近況。相比兩位經歷了婚姻地震的昔日女友，我們家當初因為母親而引起的矛盾，只能算是一場急風暴雨，風雨過後家園依舊完整。她們也已走出了地震廢墟，有了美好的今天。

柳倩倩忽然對我說：「孫雯，我發覺我們這天生日的人都會離婚，只有妳例外。」

杜亞蘭當即說：「離婚可是蛻層皮的痛苦事，孫雯最好不要經歷。」

我笑了笑，「我們就是磨磨合合一輩子吧。」（二六）