──她一個在國內連方向盤都沒摸過的女人，如今去哪裡都得自己開車。那動輒打滑的白茫茫雪地、那高速上的滾滾車流，她有時候驚出一身冷汗，可是還得踩下油門繼續往前……

習慣了嗎？

──那個在辦公室裡穩穩坐了二十幾年的女人，現在卻在家門口的華人 超市做著兼職。從收銀到理貨，甚至忍著腥氣給顧客剖魚，她什麼崗位都不挑，只盼著能早日熬成一個全職……

這樣的日子，到底算不算「習慣了」？她探身端詳著鏡子裡那個陌生又堅韌的女人，竟給不出一個確切的答案。

手機「叮」了一聲，這回是用文字追問：「習慣了嗎？」

「什麼習不習慣的，人到哪兒不都是過日子！不說了，今天剛拔了牙。」慧芳在對話方塊裡刪刪改改，按下了「發送」。

「疼得厲害？」老何緊接著追問。

「當然。」慧芳吸了吸鼻子，止痛藥明明已經起效，可人卻突然矯情起來，「錢包更疼，後面還要種牙！」

那邊顯示「正在輸入」了很久，最後跳出一行字：「你還記得劉棟嗎，我們單位原來跑銷售的那個？」

怎麼會不記得？那個為了衝業績，私下承諾回扣甚至挪用公款的小夥子。公司本準備訴諸法院，是老何這幫人充大頭，湊錢替他填了窟窿。劉棟節衣縮食還了好幾年，卻單單落下了老何那份。後來他跳了槽，這筆錢就更難要回來了。那陣子慧芳沒少為這事跟老何吵，她罵他濫充好人，肉包子打狗。

「怎麼，他良心發現，打算連本帶利還錢了？」慧芳對著螢幕輕慢地敲下一行字。那筆錢現在看來也許不算什麼，但在當年，足夠她家還上一兩年的房貸了。（六）