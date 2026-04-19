即便後來知道柳倩倩在背後說我的閒話，心裡生了疏離，但那份關注仍在。

「本來我也是這麼覺得，柳倩倩有時愛撒嬌，但也不至於太過分。但是近年她變了，無論我做什麼事情，她都要挑刺。起初我還想忍忍算了，但後來她變本加厲，常常指著我鼻子破口大罵。我也火了，就跟她針鋒相對。這下她更不得了，吵得歇斯底里，變得面目可憎。」

「有什麼不可調和的分歧嗎？」

「其實並沒有。很多夫妻分開就是性格不合。」劉園說道。

我想起初見他們的時候，兩個人眉目含笑，一臉夫妻相。只怕是因為柳倩倩心有旁落，才對劉園這樣。

「你們知道她現在跟誰在一起了？」劉園忽然問道。

徐南生……我還沒有將這個名字說出口，劉園先說了：「徐南生，沒想到吧？」

其實大家都想到了，很多人都知道柳倩倩出軌徐南生，只有劉園自己不知道。

「他們年齡差挺多的……」李江峰斟酌著說。

「是啊，徐南生也是我朋友，他在我們離婚後跟我談了，說想跟倩倩在一起，當時我驚呆了。我說你們年齡相差那麼大，他說他不在乎，他喜歡年齡大的，而且他遠比同齡人成熟。我問他喜歡倩倩什麼，他說溫暖。我說倩倩對外人很溫暖，在家裡可是脾氣很大。他說他不在乎。」

我們這個圈子裡，沈寧和杜亞蘭同年、劉園和柳倩倩同年，我比李江峰小三歲，當年還讓沈寧羨慕過。如今卻有了女比男大十歲的一對。本來只當他們是偷情，沒想到他們卻是奔著結婚的目的。

「我覺得這樣也好，有個人照顧她們母女，我也比較安心。」劉園似乎在說服自己。

「倩倩現在在做什麼？」我問道。（二二）