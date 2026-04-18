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在好日子中徜徉奔跑（全文完）

閻連科
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路上奶奶夢話一樣告訴少年說，她藏的錢都在門後第三個磚縫牆窩裡，她已經數了整整一千遍，已經快夠她的棺材和三間新房屋的使用了。少年每偷走一分錢，她都知道都能看出來。

說著奶奶上床去睡了，睡著時滿臉都是光。

少年和奶奶的睡屋是在這後院一角的兩間平房裡。院子是一個缺了角的三角形。後院一邊是他和奶奶住的屋，一邊是「好日子」的製造棚。奶奶睡了，他去數了奶奶藏的錢，那錢數大得如他要捉螞蟻卻捕了一頭大象樣。把那幾捲錢重新塞進牆窩裡，他又去檢查車燈、線路、車鏡和伸在後面的噴氣管，還又加旋了所有能看見的螺絲和咬合槽。天亮時少年也回屋裡去睡了，還在床上做了春夢美到天地空闊、大地上到處都是鮮花和鳥雀。

醒來後他以春夢裡的少女為依據，決定當天就把他的「好日子」塗為龍血紅。又幾天車漆乾了後，某個半夜少年把臨著一條胡同的院牆扒出一條路，天亮前他開著他的「好日子」，拉著奶奶朝高速公路入口的方向走去了。

這一走，少年和奶奶，再也沒有回到鎮子上。和他們一同走掉的，還有高速路口修配行裡的少女同行著。修配行為了找到少女，把「尋人啟事」貼了滿天下，連北京、上海、廣州的街頭都有那啟事。

附記：一年後我回老家去看了少年家的廢品收購站，果然見臨街的大門緊鎖著，鏽蝕的鎖眼裡，有淘氣的孩子竟然往裡塞了兩根火柴棒。去收購站房側的斜街胡同看，果然看到開出「好日子」新造車的牆豁口，已被人用新磚砌壘起來了。老牆上的新磚新補靪，如老街牆枯木逢春，開出來一片火色鳳凰花。（全文完）

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