漸行漸遠的青春（二）

圖／王幼嘉

「開始那幾年我們有通信的。我還留著那些信呢！妳後來出國了，自然就沒聯繫啦。」

「妳是很有心，還留著那些信件。我只記得我們在長江上，坐著運豬的船逆流而上，算是人生中第一次歷險。」

「那些牲口臭烘烘的。」她附和道。

「還有我們住在臨江邊的小地方等船期。遇到幾個不懷好意、胡攪蠻纏的人，嚇得我們在小旅館裡，要用一個重重的家具，大概是個衣櫃吧！頂著房間的門才敢入睡。」我繼續回憶。

「那幫人說是做生意被潮汕人坑過，知道我們是廣東來的，就想找我們發洩。他們也不懂潮汕人和廣州人的區別。切，我們講的話都不一樣。那時剛剛開放，廣東人穿著時髦。只要是廣東來的，都覺得妳有錢，有利可圖。」

「潮汕人的事沒記住。當時人們也搞不清楚香港 和廣東的區別。說不定是看見蘇倩雯。她是港澳生，一眼就看得出來。」

「哦，妳的大學同學蘇倩雯。她是滿身異國情調，香港音的普通話，說話就露餡。其實我們三人同行，很顯眼。」

「反正我們逆長江而上，趕在葛洲壩建起之前遊歷了長江，大三峽、小三峽都去了。我們有看見掛在峭壁上的懸棺，後來都被水漫過了吧，沉在水底了。」

「我們有沒有見到猴子？」她問。

「沒有吧。我們都追隨著兩岸猿聲啼不住的浪漫而去。可惜，我們沒有看見岸上的猴子，也沒有聽見猴子的啼叫聲。無論如何，我們早早見識過長江人文風光的原貌，也算不枉此行啦！」我適時小結一下。

「我們的船航行在三峽時，天空是細雨濛濛的。船上反覆播放著程琳的〈風雨兼程〉，非常應景，還有〈酒矸倘賣無〉。」

「這個我記得。」終於有她記得，我也記得的細節。

「在船上，妳還認識了兩個香港來的遊客。他們的二等艙在上層甲板，所以我們得以上去他們那一層的甲板看風景。」

「是嗎？妳記性真好！我全無印象。」

「妳要應對的事情多，自然就忽略了這些細節。妳不知道多厲害，氣場十足，三言兩語就把那些小旅館裡的地痞打發走了。」她說。

「啊？有嗎？」

「有。我們記得的事情不一樣。妳記得衣櫃頂門的事，我記得妳舌戰群雄的樣子。」

「哪有這麼誇張，還舌戰群雄了。」我吃驚於我們記憶的迥異。

「是的。妳學生時代就很有主見，遇事冷靜。妳還帶領我們去跟校長理論，儼然是學生領袖。」

「妳記錯了吧？我都做過什麼？」

「妳不記得了！我們反對插班生呀！學校一直往我們重點班安插有背景的學生，搞到我們的班本來五十人的編制，變成六十人。抗爭之後，就沒再有插班生進來了。他們程度很差的，影響我們的教學進度。」她記得好清楚。

「有這回事嗎？」這些細節對我來說都不重要了。時過境遷，都過去了這麼多年，沒料到老同學還心心念念了這許久。

「有。」她把「有」字拖得長長的。

「妳知道嗎？我的高中時代其實並不快樂。我們都是被重點中學刷下來的學生，這是我人生中第一個大的挫折。那位肖校長之所以接收我們，是為了提升高考升學率，好向教育部邀功、要資源。後來的事實也證明了，我們那一屆的高考率是空前的，也是絕後的。學校的師生資質就擺在那裡，我們什麼都改變不了。那就是一所再普通不過的中學，在這樣的學校名列前茅根本沒意義。被重點中學刷下來的挫敗感，就是伴隨著我的整個高中時代，揮之不去。即使每次大考考一個毫無懸念的第一，我也沒覺得有什麼可自豪的。」

「人們不是說，寧做雞頭，不做鳳尾嗎？」她倒是挺會安慰人的。

「說得也對。值得慶幸的是，我們都走出來了，都順利考上大學，沒有成為社會的棄子。上了大學之後，我才覺得輕鬆自信，甩掉了那種無言的羞恥感。也許那是專屬於青春期的鬱悶吧。」

「所以那次旅行，妳是我們的領隊、我們的外交大臣，統籌整個行程……」（二）