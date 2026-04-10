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憑空消失的朋友（一○）

李東文
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阿明說：有的，你聽，有風的聲音。

一個面積很大的半自然水庫，水面被風吹得微微波動。除此之外，啥動靜也沒有。趙強說：來到這裡，我怎麼有了一種心虛的感覺？

阿明說：你是不是趁著老婆不在家，做壞事了？趙強說：屁的壞事，哪有錢做壞事！從除夕到現在，不是打遊戲，就是睡覺，作息時間亂七八糟，人都傻了很多，一坐下來就犯睏。

阿明說：我這幾天除了陪我姊吃吃喝喝，就是睡覺，睡得越多越犯睏。現在坐著，被太陽曬著，眼皮在打架……這幾天你真的一件正經事也沒做過？

趙強說：唯一正經的事是每天跟孩子視頻一下，我用這個方法提醒自己，是兩個小孩的爸爸，要努力工作。說完拿出手機想與老家的孩子視頻，不料這個鬼地方，完全沒有信號，連不上線。

一個小時後，釣上來六、七條不大不小的魚，看著比臭水溝那些可愛多了。阿明說：這些魚看著好健康，如果我刀工好點，肯定要起片吃魚生。趙強說：好的食材，不需要複雜的烹煮工藝，煎一煎下酒最好。

他們計畫今晚去阿明家，好好喝兩杯。阿明大姊過年前，將他家的冰箱塞得滿滿當當，全是好東西。

下午三點，他們吃了從茶樓打包的點心，被太陽曬著，昏昏欲睡。

菸沒了，趙強去車裡取。上了車他坐在車裡，感覺又舒服、又放鬆，居然坐著睡了過去。睡了大半個小時吧，他突然驚醒，揉著眼睛再次往水庫的位置走去。

水庫邊上，只剩下兩根魚竿和兩張簡易凳子，阿明不見了蹤影。釣上來的八條魚，並不知曉危險已悄然迫近，悠閒地在水桶裡游來游去。（一○）

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