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郁歡曾去過湯波郎。那是秋天，湯波郎的秋葉很美，層層疊疊的五花山，各種顏色交融在一起，好像一件溫暖的毛衣。郁歡不知道湯波郎春天的桃花是什麼樣子，她坐在車上想像了一會。

應該比葉子美吧。她想，不過也不一定，都說春花秋葉，到底誰美卻無人比較。劉禹錫倒是說秋葉勝春花，也是在特定情緒下。就是有人比較又怎樣，人的標準也是不確定的，人類並不是大自然的主人。

回到店裡就接到若子電話，問郁歡會開得如何。郁歡報告說，第一次，大家只是自我介紹，尤其聽了蔣老闆的個人奮鬥史，印象深刻。若子聽了就笑，說蔣老闆當然是有故事的人，他的故事不僅是自我奮鬥，還有自我成全，這些咱以後再說。不過今天我也沒閒著，構思了電視劇的結構，開頭我都想好了。

郁歡說：怎麼開頭？若子很興奮，說就是一輛超長林肯，車門一開，從裡面伸出一雙油光發亮的大皮鞋、筆挺的西褲，然後鏡頭向上，仰角，拍出蔣老闆的高大形象。這時候音樂起，鏡頭打出片名，怎麼樣？郁歡聽了，就笑，說編得好。轉天對楚老師說了，楚老師說如果這樣拍電視劇，不拍也罷。

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過了幾天，郁歡接到蔣老闆的電話，說第一次聚會是熟悉團隊，第二次聚會就會有實質內容，請大家每周六下午開一次會，繼續商討下去。

劉翔聽說每周都開會，有些不滿。郁歡一去了無蹤影，自己多幹活不說，還吃不上飯，關鍵是兒子沒人管。劉翔最上心的是兒子，最關注的是兒子。到了魁北克 ，他的人生如河水改道，從一個工程師變成小店主，就是為兒子守衛，讓一代半移民站在他的肩膀上。至於他，第一代移民，只是墊腳石。

再說，在他看來，這種事根本就是無厘頭。電視劇是什麼？就是一大坑，要用錢來填。有錢的人才進軍影視界，一集下來，主角多少錢、導演多少錢，算下來怵目驚心。至於編劇多少錢就難說了，聽說有個一線編劇的第一部電視劇無錢可賺，零收入。編劇賺錢，是火了之後的事情。

可是你到底能不能火？這是個問題。

郁歡對此不置可否。戲劇是什麼？是綜合藝術，編劇在戲劇中只起一部分作用，舞美、導演、音樂、演員、燈光、道具，哪個環節不行，拍出來的都不行。而所有這些，能夠成立的首要條件是資金。資本運作是一方面，還有一個審查在裡面。郁歡想起宏老寫行業劇，寫了一系列。為什麼他不寫別的？那是因為這樣寫能爭取到資金，還能通過審查，兩全，才能立在舞台上。

宏老從十六歲開始學各種流派，斯坦尼、布萊希特、梅蘭芳、湯顯祖，古希臘悲劇、喜劇，說出來都是一套套的，口若懸河。真要寫本子，就拘謹起來，好像初進門的小媳婦，只會站在門口立規矩。宏老有豐富的人生經驗，從大學拜把子結兄弟開始，一直到流放北大荒，才華橫溢，牢騷滿腹，把一腔對人生的嘻笑怒罵都在酒後傾瀉，卻沒有在劇本中表現出來。

郁歡現在想起來，他就是一個人格分裂的編劇形象。可惜一個才華橫溢的作家，還沒有寫自己的人生，就英年早逝了。

故事是自己愛寫的，寫起來才有意思。郁歡想，身在異國，想要把自己的作品拍成電視劇，有點癡人做夢。當然也有成功人士，比如《北京人在紐約》當年就很火爆。聽說作者曹桂林後來海歸，又寫了一部書，叫《紐約人在北京》。郁歡對此很有興趣，這樣的遷徙才是人生故事。而從大洋此岸到彼岸的人，誰沒有生動有趣的故事呢。

所以郁歡堅持去參加蔣老闆的聚會。

第二次聚會，依然是杰森開車帶她們來。原來杰森也是組織者之一，他對拍電視劇也有夢想。他初來魁北克時，與蔣老闆一起打工，後來學了計算機，慢慢熬出來。現在雖然有IT工作，卻還當著房東，靠出租房子賺錢。（三）