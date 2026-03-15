「大部分店鋪都休息了，為什麼你們大年初一還開店？」昌河問。

小伙說：「初二以後就都正常營業了，這兩天大部分的店鋪都可以選擇休息，誰家抽到上上籤，誰家就照常營業。我家運氣好，就在店裡守歲啦！」

昌河笑著說：運氣啊！開年大吉，今年你家必定發大財。

吃完餃子就要上路了。臨走前，他又給這對恩愛的小夫妻發紅包。人家說什麼也不要，他放在櫃檯上就走。這次給的兩個是大的，一百元一個。大的紅包也是呂秀蓮給準備的，還未來得及給她娘家的小孩，便跑到這麼遠的地方來了。他覺得自己其實有點任性。

他再也沒有繼續留在服務區的理由了，出發貴陽。

小伙子追了出來，送給他好大一包吃食，紅紅綠綠的，水果糕點，啥都有點。

去到貴陽，還沒到九點。

早晨的貴陽，街道乾淨，店鋪都還沒有開門，街上幾乎沒有車、沒有人。這大過年的，真是冷清得嚇人。空氣也好得出奇。

他想找個地方洗洗澡。在廣東多年，他養成了不停洗澡的習慣。他在貴陽讀大學時，貴陽有澡堂，是東北那種物美價廉的大眾浴池。現在沒有了，只有昂貴的三溫暖。他不需要三溫暖，只想簡單泡泡池子，讓師傅搓個澡。讀書時有大眾浴池，沒有錢消費，現在消費得起，浴池卻沒了。回家再洗吧，用柴火燒水洗，像小時候一樣。

他開車去母校，大門緊閉著，有個保安站在門口抽菸 ，吹著煙圈自娛自樂。他出來站在車旁抽菸 ，想給同學打電話，約人吃餐飯什麼的。通信錄翻了又翻，拿不定主意打給誰。他個性淡泊，當年沒有特別要好的同學，現在沒有特別想見的人。大年初一，也不是約人的好時機。然後就走了，直接回老家。（五）