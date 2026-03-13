我的頻道

河岸（全文完）

清禾
阿澤慢慢明白：

一旦有了敵我，人們其實不是在對抗彼此，而是在共同供養一個想像中的怪物。

那個怪物叫「世界」、叫「現實」、叫「不得不」。

大家把責任、懦弱、妥協，甚至背叛，全都丟給它，彷彿只要說一句「沒辦法，世界就是這樣」，一切就能被原諒。

霧越來越濃，對岸的高樓幾乎完全消失，只剩下幾盞零星的燈，像飄浮在空中的記憶。阿澤忽然想到，如果這個世界真的就這樣消失了，會留下什麼？

不是立場。不是陣營。甚至不是那些彼此對立的口號。

留下來的，或許只會是一些極其微小的片段：

一張被藏在雜誌後面的小冊子。一個清潔阿姨低聲的提醒。一位老印刷工人願意冒險留下油墨的決定。一則只寫了「鯨魚」的訊息。

還有某些人，在可以轉身離開、可以去另一邊的時候，選擇沒那麼做。

阿澤忽然感到一陣奇異的平靜。不是因為危險消失了，而是因為他終於分清楚了什麼是真正的威脅──不是世界、不是敵人，而是那種讓人相信「除了選邊站，沒有其他可能」的想像。

霧開始散去。不是一下子，而是很慢、很慢地退後。遠方的建築重新浮現，輪廓依舊模糊，卻已經不再那麼壓迫。世界沒有消失，只是露出了它原本的不確定性。

阿澤轉身離開河堤，腳步比以往輕了一點。他知道，敵我仍然會被反覆畫出來，陰影也不會就此消失。但他也知道，那些線條並不是世界本身，只是人們害怕彼此時，臨時畫出的防線。

真正的世界在那些防線後面，安靜的、耐心的，等待人們有一天願意承認：它從來不是敵人。（全文完）

