她回國時，帶了十萬美金，那是她最後的保障。當她發現兩套新房都被親人占據時，便暗下決心：這筆錢，一分也不能動。親人們見她從美國歸來，無不期盼她能下一場「美元雨」。可白慈怕了，她連毛毛雨也不敢下。她比誰都清楚：若有一天自己遭遇大旱，絕不會有人為她獻出一滴水。

得知白慈一個人辦妥了社保和醫保，阿琴在電話裡把她誇上了天。白慈順勢問起：「你那帥老頭怎麼樣了？」

阿琴冷哼一聲：「男人這東西，不但水性楊花，還個個見錢眼開。只要有錢，立馬變成搖頭擺尾的哈巴狗。」

「被哪位富婆收編了？」

「一個做死人子生意，長得跟個矮冬瓜似的。他愛她的錢？很好，哪天半夜醒來，發現滿床堆的都是冥幣！」阿琴說得咬牙切齒，恨意難平。

白慈轉開話題：「那你家裡那位呢？」

「他？半個身子進火葬場的人。過幾天就送養老院，保母也辭掉。」

「那你家不是空出一間房了嗎？我能不能暫時租你那間？我會照付房租的。我媽頂樓那危房漏風漏雨，實在住不下去了。」

「別找我租。你幹麼不去你兒子、弟弟那兒租一間？」阿琴直接回絕。

白慈懂了，人人都愛自由，誰都怕別人踏進自己的私域。對她而言，眼下最要緊的是找個長期安身的窩。她去過房屋市場，新房太貴，加上裝修，她那點養老錢根本不經花；二手房不是問題多，就是她看不上。

她也想過直接租房，可是租房就是過浮萍般的生活，她在紐約搬家多次，想想就身心俱疲。

白慈對阿琴說：「我想去美甲店找份工作，好歹每月有個固定收入。」（六）