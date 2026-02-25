圖／趙梅英

應大姐還是有一套策略的，她了解知識女性的脾氣，單刀直入肯定不行。她會絞盡腦汁，像彎彎繞一樣繞來繞去，搞得你頭暈腦脹，再也招架不住了，方才罷休。

有人問她：「應大姐，瞧您整天動那麼多心思管閒事，圖個什麼呀？」

應向紅把眼角一挑，「這怎麼是閒事？現在不勸她們急煞車，以後會捅大婁子的。」看她一本正經的樣子，儼然有什麼駭人聽聞的事件即將發生。

她最關心的，是我們這些剛從學校畢業分配來的女孩子，涉世不深，眼神飄忽不定，說話一股學生腔，好像是一塊塊未經打磨的小石頭。有一陣子，她盯上了我們當中最新潮也最扎眼的田歌。應大姐的手裡像是攥著一根風箏線，站在風還沒起來的空地上，安靜而篤定地等待著。

3

田歌的名字常常讓人誤解，以為她有副甜蜜蜜的金嗓子。可田歌一開口，即便隔十丈遠，也聽得清清楚楚，低沉渾厚、甕聲甕氣的女中音。田歌說這是遺傳了母親的基因，她媽媽曾是東方歌舞團的演員。遺傳這東西不得了，田歌從母親那裡繼承的不只是嗓音，更重要的是氣質。

她總是一副隨隨便便的樣子，似乎什麼都不放在心上。時髦的說法是「藝術範兒」，可田歌並不精通哪門藝術。她常常自嘲，鋼琴只會馬馬虎虎彈幾支克萊德門、繪畫只能隨意塗抹出幾棵向日葵，惟獨對舞蹈情有獨鍾，卻在五歲時一跤摔斷了腳腕，從此再也沒碰過芭蕾舞鞋。本來她可以遵從母命，去學聲樂，可田歌一身反骨，每當母親數落她沒出息，她便回敬說：「什麼叫有出息？一輩子只唱一首歌，到老了，還靠保留曲目在台上扭扭搭搭，那叫有出息呀？」就這一句話，直戳老太太的軟肋。多不懂事的女兒，哪壺水不開提哪壺。好在母親並不計較，總當她是個沒長大的孩子。

最終田歌徹底放棄了藝術，考入生物系，和小老鼠打交道。她自我解嘲說，這叫「與鼠共舞」。畢業分配進了我們這個機關單位，她覺得好像不小心闖進一座迷宮，摸不清東南西北。瞧瞧裡面這些人，個個高深莫測，好像有什麼神祕背景似的。一向我行我素的田歌，真受不了這令人鬱悶的氛圍。倒是應向紅挺對她的胃口，至少這人不假正經，人家那叫真正經。

不過田歌對應向紅的感覺，有點一廂情願，應向紅可不怎麼待見這個小姑娘。兩人初次打照面，應向紅的眼神就不怎麼對勁，她盯住田歌的嘴唇問：「你是剛吃了紫葡萄嗎？怎麼把嘴唇染得紫黑、紫黑的？」

我們在旁邊忍不住大笑：應老師，您太落伍了。人家田歌塗的那是進口口紅，紫黑色是今年的流行色。應向紅搖搖頭，臉色變得紅一陣、紫一陣。我們都替田歌捏著一把汗。田歌卻不知深淺地說：「應老師，這口紅挺不錯，還能當潤唇膏用。您要的話，我去友誼商店幫您買一支。」她大概是想討好這位老大姐。

「我都這把年紀了，哪還用得著口紅，給我們家小囡還差不多。不過，我可不想讓她把嘴抹得確紫、確紫的，嚇死人。」她還是繞了個彎，說出心裡的厭惡，這符合應大姐的性情。一提起她的小女兒明明，應向紅一準心絞痛，她不只一次跟我們講過明明的故事。一個二十歲剛出頭的毛丫頭，居然孤身一人去深圳闖蕩，還信誓旦旦地說：「不混出個模樣，絕不回來見你！」哪有這麼和老媽較勁的？我哪點對不住她了？也許老伴說得對，我和女兒太缺乏交流了。

再說田歌，根本沒把應老師的不喜歡放在心上。她天生長了一張無憂無慮的臉蛋，笑聲好似銀鈴，人還沒進門，歌聲先飄進來：「不能忘記你，把你寫在日記裡，不能忘記你，心裡想的還是你。浪漫的夏季還有浪漫的一個你，給我一個粉紅的回憶……」她每天早晨戴著耳機，邊聽「隨身聽」，邊哼唱著走進辦公室。

應向紅一聽她唱這支歌，眉頭便皺起來，忍不住問道：「小田啊，怎麼叫粉紅的回憶？有啥不一樣的？」田歌摘下耳機說：「粉紅，就是浪漫唄。應老師，這麼流行的歌，您也該聽聽呀。」

應向紅撇撇嘴說：「我們那個年代只有紅色的回憶，你也不能說，紅色就不浪漫了？」

田歌咯咯笑起來，「您說得對，紅色最浪漫了。」說完，還做了個鬼臉。

應向紅聽出了小姑娘話裡帶刺，心想，什麼粉紅的回憶，不就是塊遮羞布嘛。年輕輕的不學正經，以浪漫之名搞婚外情，自欺欺人罷了。

紅色的回憶，每念至此，她不禁心生悲涼，怎麼這麼快就老了呢？五十多歲的人，該有五十歲的心態，可她的心還在二十歲那裡徘徊。「人老心不老」，這話可別太當真，有時只會無緣無故地折磨人。

其實婦聯主任只是應向紅的閒職，她正兒八經的頭銜是辦公室主任，田歌是她手下的小兵一枚。好兵是要聽話服管的，照這個標準，田歌絕對算不上。以為業務好、工作出色就是好兵，這可不是應主任的標準。應向紅正在大傷腦筋，琢磨著如何修理這個不聽話的小兵。

「小田啊，你是住單身宿舍吧？」

「沒錯，應老師。單位分的，兩人合住。」

「噢，業餘時間都做點什麼呢？游泳、打球？」

「都玩，什麼好玩就玩什麼。」田歌心生狐疑，應老師今天哪根筋搭錯了，怎麼談話跟審訊似的。

「你們最近經常去英東游泳館嗎？」應向紅話鋒一轉，像是握住了什麼把柄。

田歌望著她，心裡莫名其妙，「去英東游泳館？我不懂您在說什麼。」（二）