桑文鶴
吳華鋒什麼也沒說。

「行了，快吃麵吧，要不然都糊到一起了。」吳建設說，「其實咱爺倆這樣清清靜靜地過個生日也挺好。」

吃完了麵，吳建設又興沖沖地說要切蛋糕。打開蛋糕盒，才發現蛋糕店的人忘了給裝蠟燭。

吳華鋒本來就沒有什麼慶祝的興致，他說：「沒蠟燭就沒蠟燭吧。」

「那不行。」吳建設的口氣卻很堅決，「過生日是大事，不能馬虎。」他走到門口換鞋，「我去外面小賣店買蠟燭去。」

「不用了，爸，別麻煩了。」

「那不行。你等著啊，我馬上就回來。」話畢吳建設推門離開。

吳華鋒百無聊賴地玩著手機，他好奇金泉花園的地址，就在地圖上找。他本以為金泉花園就在近郊，沒想到其實出了市區還要走很遠，都到了西峰山的腳下了。

那確實不是什麼好地方，網上有人發帖說，怪不得那裡的房子爛尾，離西峰山那麼近，風水一定不好。西峰山以前是礦山，看起來草長鶯飛、鬱鬱蔥蔥的，其實那山上有成百上千個礦洞。人如果一不小心踩空，掉進去，那真的是屍骨無存。

吳華鋒沒有心情再看，他放下手機，走到陽台上，點燃一支菸。各種他叫不出名字的花都開得正盛，它們是這個破敗老院子裡唯一的亮色。

老爹已經進了院兒，正和李如意聊天。吳華鋒的心底泛起一股子心酸。曾幾何時，這個家裡有媽媽、有姊姊，還有路敏麗。而現在，卻只有自己、老爹，還有這些花。

不是什麼都沒變，而是一切都已經變了。恍神間，一截菸灰從指間落下，正正地落在一片長長的綠葉上。吳華鋒知道老爹寶貝這些花，趕緊騰出手來想把菸灰撫去，誰知道勁兒太大，卻把那盆花拽到了地上。（三八）

