走下階梯，我們來到山壁內凹處。這裡與燈塔截然不同，地面布滿窟窿，海上的風夾著鹽沫簌簌地吹來。陸地的垃圾漂進海中，海中的垃圾被打上來，一時間竟讓我想用「目不暇給」來形容。

見到那麼多垃圾實在叫人興奮，我埋頭翻撿，幾乎忘記師父的存在。我不確定他也在找樂高，或在做自己的觀察，但我蹲在石堆之間，被假餌、紙餐盒、海玻璃，以及一些無法分辨來歷的塑膠碎塊圍繞，覺得人生充滿希望。直到二、三十分鐘過去，大腿痠了，我站起來，一邊拉伸，一邊做一個深長的呼吸。

潮水的氣息立即灌入我的鼻腔，同時間還有師父的叮囑：「阿妹仔，看浪，別往外走。」

他頭也不抬地拋來這句，反倒是我愣了一下，接收到一種奇異的親近感——兩個剛認識的陌生人，興致勃勃地一起挖垃圾。

想到這裡，覺得荒謬可笑，忍不住多看他兩眼。師父比爸爸高、也比爸爸瘦，像一根漂流木，但和爸爸一樣，擁有茂密的頭髮，沒給陽光燒盡，只是不可避免地枯黃在頂上。他探索時習慣嚼檳榔，第一次掏出夾鏈袋，瞟了我一眼，大概頗為介意我的想法。我沒有吭聲，坦白說，跟他講到第三句話，我便知道他是那種心比海參還柔軟的人。

多年的尋覓，我早已了解到同樣是討海的人，有些人得格外殘酷才能活下來，有些人則懷有足量的溫柔，能讓他者也活下來。師父的性情與他的T恤領口一般鬆弛，沒有防備，與短褲下棕褐色的腿相似，飽含日曬後的溫潤。那是挽留了太陽在身體裡，所以入夜後仍能持續發光。

此刻，這裡只有師父和我。（四）