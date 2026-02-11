老師，您不可以這樣（一五）

走進了浴室，看到了嶄新的牙刷、剃鬚刀、還裹著包裝紙的香皂，淚水淌了一臉，幾乎哭出聲音來……

這一晚，在檯燈下，他繼續閱讀《藏書之愛》，度過了一個五味雜陳的聖誕夜。

●

靜馨身著棗紅色西式裙裝，同身著整齊西裝的拉斯洛驅車前往教堂。他們提前抵達，給牧師介紹鋼琴聖手拉斯洛。牧師極高興地小心詢問：「也許，今天我們可以不使用CD，而請您為我們演奏一曲？」

「韓德爾的〈彌賽亞〉可好？」此語一出，牧師歡喜得幾乎流淚，趕緊前頭帶路，帶他們前往主祭壇背後的庫房，裡面兩台閃耀著光澤的史坦威鋼琴，一台是大型的演奏鋼琴，很適合教會。拉斯洛站在那裡試音，然後很鄭重地跟牧師說，這台琴絕對需要調音師花時間好好整理。然後，他走向那台小巧很多，有著美麗橙色，上了一點年紀的琴。

牧師焦急道：「不久前，一位教友捐了這台琴給我們，還沒有試過……」哪裡想到，琴音優雅至極，拉斯洛眉開眼笑：「遇到這台琴，真是上帝的眷顧！」

拉斯洛抱著同樣橙色的琴凳，兩位工作人員推著琴，走了出去。

靜馨拉住了牧師：「教會不需要兩架鋼琴，您能否割愛，將那架老琴賣給我？」

牧師嘆道：「講老實話，我本來打算五百元美金賣掉它。您是教友，我怎麼好意思？四百元可不可以？」

靜馨很誠懇地說：「我給您六百元，拜託您找一位教友幫忙送到我家裡。」

牧師喜道：「今天就有一位教友會來望彌撒，他開一輛卡車，正好可以幫忙……」

待他們走進大堂，拉斯洛已經坐在琴凳上閉目養神。牧師看著座無虛席的大堂，滿心歡喜，正準備上前提醒拉斯洛，拉斯洛已經全神貫注地舉起了雙手。（一五）