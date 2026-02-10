現在基本上就是一座鬼城。成順安當年在那買過一套房，但一直掛在他弟的名下。成順安應該把那棟房子當成和路敏麗幽會的祕密基地。這次也是家裡人一直聯繫不上他，遍尋無果後，才想起來金泉花園的房子。跑去一看，沒有成順安，屋裡卻有不少血跡。警方在現場發現了路敏麗的身分證碎片。

「路敏麗和你，你們倆的婚姻狀況怎麼樣？」警察問。

「不太好，現在還在冷戰。」吳華鋒說。他渾身冰冷，又因為憤怒和驚恐而微微發抖。他聽明白了警方的言外之意，警方現在懷疑，路敏麗婚姻不幸福，於是出軌了自己的老闆成順安。逼宮不成，因愛生恨，在兩個人經常私會的地方，解決了姓成的。

「她現在應該在慕縣的老家。」吳華鋒說。沉默了一會，又說自己之前因為聽說了路成二人的緋聞，和路敏麗爆發了爭吵。後來冷戰分居，路敏麗單方面跟他切斷了聯繫，自己為了找路敏麗，還去派出所尋求過幫助。不過她那會應該還沒離開，後來為了掃墓，才回了老家。

警察把吳華鋒說的都一一記錄了下來。

接下來的一整個下午，吳華鋒都心神不定。到了傍晚，大舅哥的電話也追了過來，口氣還有點衝：「你和路敏麗到底是怎麼回事？怎麼把警察都招來了？」

「什麼怎麼回事？」吳華鋒問。

「今天下午，警察來我家找到我，問我路敏麗是什麼時候回的慕縣，把我也問得一頭霧水。我說路敏麗什麼時候回的慕縣，我乍知道？她又沒和我聯繫！」

「她一直都沒和你聯繫嗎？」吳華鋒說，「她說要回去掃墓，我還以為她肯定要回去看看你和嫂子。」

「掃墓？她啥時候去的？」

「應該就是上個禮拜。」（三五）