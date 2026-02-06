老師，您不可以這樣（一○）

「不久，她再婚，通過律師知會我，斷絕了我同女兒的聯絡。據律師說，她的丈夫也完全斷絕了他的前妻與兒子的聯絡。為了那個新組成家庭的安寧，我照辦。但是，披薩店就像一個街談巷議的中心，來買披薩的老鄰居最近告訴我，我女兒到英國念書去了……」終於，拉斯洛恢復了平靜，臉上有了一絲笑容。

靜馨想了一想，決定實話實說：「您女兒的芳名是不是莉薩？」

拉斯洛放下茶杯，滿臉驚喜，「是的，您認識她？」

靜馨站起身來，「她曾經在植物園 做義工，我退休 以後，也在這家植物園工作……請稍等，我去拿一件東西給您看。您是莉薩的生父，有權利知道她的近況……」

拉斯洛顫抖的手指打開了莉薩的來信，「天哪，是我教她寫字的。她喜歡印刷體，一直到現在還是這樣啊……噢，她竟然到布里斯托去參加西洋棋比賽，還贏了！我在她五歲的時候教她下棋，她還真行……啊，她進了諾蘭德 學院！我母親就是從諾蘭德畢業的，來到美國以後，因為擁有這樣的學歷，得以進入一所兒童醫院工作。她退休的時候，已經是這家醫院的院長……丹尼爾一家這樣善待我的莉薩，真是不得了啊……」話未說完，老淚縱橫。

靜馨耐心地等待拉斯洛平靜下來，一邊在想，孩子成年之後，要不要同生父聯絡，是孩子自己的權利。身為一個外人，為他們牽起線來，應該是一件不錯的事情。

「謝謝您啊，送給我這麼珍貴的聖誕禮物，讓我知道女兒的近況。不知道，您有沒有寫回信給她？」拉斯洛將莉薩的信仔細摺好，鄭重還給靜馨的時候這樣問道。（一○）