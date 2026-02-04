「我想，吳建設肯定是跟蹤過她，也看到過她用那把鑰匙開我的門，一定是偷了那把鑰匙，又去配了一把。他趁我不在家的時候潛入我家，偷了我的刀，還在床上找到了我的體毛。最後，又把愛麗絲的血故意弄在現場……」

「簡直是胡扯！」吳華鋒震怒，「你不僅殺了人，你還要誅心啊！看樣子坐牢坐了這麼多年，你都沒有一點悔改。當初你和有夫之婦保持不正當的男女關係，殺了人。現在你病入膏肓快不行了，還要血口噴人，故意破壞別人的父女關係……」吳華鋒在心裡算了一下，大概在好些年前，姊姊突然對老爹變得冷淡的那個時候這個男人應該就已經出現在她的身邊了。

「吳曉燕是我的女兒，她和我才是父女關係！」卓正仁的口氣也變硬了，「我出獄後，找到她，不僅是為了我自己，更是為了愛麗絲。我希望你的姊姊能更多地了解一下她的母親。她跟我說過，她從小就很迷茫，就好比，每個人都能看清楚自己來時的路，惟獨她，她覺得自己是從石頭縫裡蹦出來的。後來，即使她知道自己的母親並非死於車禍，能接觸到關於她母親的信息，也都是誣衊和謊言。報紙和新聞上都把她塑造成一個淫婦，完全看不到，也不在乎看到她真實的樣子。」他忍不住望向那幅畫，「其實，她是多麼浪漫，有才情的女人啊！她喜歡音樂、喜歡藝術、喜歡學外語。她的一切都讓你的父親著迷，可他沒法理解，更沒法掌控，於是，他就只能羞辱、只能傷害。有好多次，她都給我看過她身體上隱密的傷口。」（二九）