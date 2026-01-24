作者不動聲色，倒轉了性事中男女強弱關係的刻板認知。敘事中道德禁忌的鬆弛，進一步模糊了觀看者和被觀看者的界線……在女性主義寫作的全盛時期，成熟且成功的男性作者半畝，從容上車。

今日的她，可以幫父親寫一篇賞析。曾芳恬呢？做為女兒只能繞路避開的，那個聲稱能跟貓對話的女孩，會怎麼問？

10 問答

「您怎麼會寫〈日出〉呢？」

老人想了想，「我寫了很多，幾十篇、幾百篇小說。你看到了嗎？在書房有。」

「是的，我看到了，您每一篇小說我都讀過了，我問的是這一篇〈日出〉，這個故事是怎麼來的？」

半畝咂著嘴巴，神情迷惘。曾芳恬察覺自己太心急了。她想起照顧外公的經驗，外公進入一個話題，是需要暖身的。你要有耐心地引導，讓他的大腦去調動記憶，聊了幾句後，對話就會流暢起來。但要注意，不要任意切換話題，否則回答你的就是一臉迷惘。

「小說裡寫了四個人，兩個男的、兩個女的，是何伯伯認識的人嗎？」

「男的和女的……」

「他們去看日出，本來以為天氣不好看不到，但還是看到太陽出來了。」

「他們……運氣好。」

「你跟太太和女兒一起，參加大鵬出版社的活動，去阿里山 看日出，記得嗎？」

「大鵬，出了很多我的書。」

「對，總編輯許一鵬，他邀您和家人去阿里山玩。」

「嗯，對，一起去的。」

「還有哪些人去，記得嗎？」

「你問這些做什麼呀？」

「為了寫傳記啊，何伯伯，關於〈日出〉，您記得什麼？」

「你不是都幫我記著嗎？」（四五）