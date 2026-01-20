她的手機上有本地的消費記錄，卻沒有高鐵 、飛機的出行記錄，住酒店的記錄也沒有。這說明什麼？吳華鋒不想去想，又難以遏制地想起視頻裡，路敏麗獻給那個男人的擁抱，瞬間被醋意淹沒。

他真想去找一找那個男人，可到哪裡去找？他連那男人是誰都不知道。他問過黃警官，能否幫忙查一下那個男人的身分。可黃警官說，警察也不能隨隨便便地就調查公民的隱私。況且，現在沒有任何證據，證明那個男人有任何違法行為。

心煩意亂又無計可施的吳華鋒開始在城裡閒逛。只要遇到年齡差距大一點的一男一女的背影，都會刻意多瞅上兩眼。一天下來，毫無收穫。

回到家後也不敢歇著，還是得不停點地投簡歷找工作。連著忙活了好幾天，終於收到一家公司的面試通知。從面試的地方出來，也到了飯點，筋疲力盡的他不想回家做飯，漫無目的地遛達了幾條街，看到了路邊一家餐館的招牌，覺得有點眼熟。

盯著看了幾秒鐘，吳華鋒心裡一個激靈，這才意識到，這不就是視頻裡路敏麗和那個老男人，一起吃飯的那家店麼？吳華鋒進去，環顧四周，館子不算大，服務員招呼他落坐。座位對著正門的方向，菜單黏糊糊的，直黏人手。

這不是什麼高檔的地方，應該就是一個做街坊生意的館子。那段視頻裡，路敏麗是跟在老男人背後進入這家館子的，那很有可能，這地方是那個老男人挑的。

宮保雞丁的味道還行，吃到一半，有一個上了年紀的男的走了進來。他佝僂著背的樣子，倒是和視頻裡的那個老男人有幾分像。盯著看了一會，也不知道是不是心理作用，越看，吳華鋒就越覺得那個男人像極了視頻裡的人。（一四）