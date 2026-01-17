我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

女兒書（三八）

章緣
「真的有人是可以跟小動物講話的，你們沒聽過動物溝通師嗎？我同學的姑姑，就是做這個的。」女兒說。

「都是騙人的，無法驗證。」老公說，回去看手機。

「是妄想症啦，你勸她去看醫生。」兒子說，回去看手機。

女兒嘆口氣，拿起手機，「明天不吃這個了，我想吃麵。」

9  日出

朱老書法展紀念冊的序文，寫了半天，文句繞來繞去，了無新意。不是她不喜歡朱老，她以前聽過他的《史記》，也不是不欣賞他那卓爾不群、挺秀飄逸的瘦金體，可是她只能稱頌感念、對仗工整，斂眉垂首、畢恭畢敬。有的同事能舉重若輕，說一些軼事掌故，把嚴肅的序文寫得活潑跳躂。她沒有那文采、沒有那性情，只求不出錯。

勉強湊了一千字，還要改，一定得改。文檔儲存。她續了點熱水到枸杞茶裡，撥通手機。

「張教授，我是何文鈺，現在方便說話嗎？」

「何教授啊，有什麼事嗎？」

「謝謝你上回來我們系上演講，同學都很喜歡，希望系上再辦一場呢！」

「謝謝、謝謝。」

「對了，想跟你打聽一個人，曾芳恬，你的導生。」

「曾芳恬是嗎，她寫的是半畝老師。」

「是啊，我想請她幫忙整理我父親的資料，你覺得這個學生怎麼樣？」

「很聰明、很有想法，對半畝老師的研究做得很深入，可以幫得上忙。」

「那就好，我想看一下她的論文。」

「她的論文？她還沒有完成，跟我談了幾次，挺固執的。怎麼說呢，她比較適合創作吧。」

「所以她現在是……」

「最後一學期了，再不交論文，學位就拿不到了。她半工半讀，不急著畢業，也沒打算教書。現在的年輕人，不懂得規畫人生，比較任性吧。」

「好，我知道了。下個月我們有朱老的書法展，有空來看啊！」（三八）

台保發中心總經理詹芳書：讀「永遠的山」累積深遠力量

高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

公務資料庫當「選妃冊」 高雄衛局督導性侵弱勢少女

新年頭一天發表高效率新架構 DeepSeek準備再次震撼全球？

溫州醫科大學本科生 1年發40篇論文 網驚：品質如何？

輪椅六十天

2026-01-13 01:00

活到八十八

2026-01-10 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26
松恩峽灣與峽灣上的Stegastein觀景台。

世界盡頭與冷酷仙境

2026-01-13 01:00

人生總有短路時

2026-01-10 01:00
作者母親與三個子女合影。

我的母親

2026-01-13 01:00

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

