他頓了頓，差一點就要把埋在心底的那個祕密說出來了。可關鍵時刻路敏麗說：「人各有命，姊姊的媽媽車禍去世確實很遺憾。但是如果她還活著，你也就不會誕生在這個世界上，我也不會遇到你。那對我而言，豈不也是一種遺憾？」

吳華鋒被路敏麗的這句話所打動，他握緊已經發燙的手機說：「路敏麗，我真的、真的，很喜歡、很喜歡你。」

路敏麗在電話那頭笑了，她有點不好意思地說：「我好睏。」

「那你睡吧，別掛電話。」吳華鋒說，「我想陪著你。」

過了一會，電話裡傳來路敏麗均勻的呼吸聲。吳華鋒依依不捨地對她說了句「晚安」，然後掛了電話。窗外，天色已經放亮。

此時此刻的吳華鋒躺在沙發裡，回想著這一切，知道他們無論如何都回不到那個時候去了。他翻了個身，眼淚汩汩而出。

●

手機突然響了，吳華鋒的心底裡泛起一陣激動，覺得會不會是路敏麗心有靈犀來的電話。可打電話來的卻不是路敏麗，而是派出所的黃警官。

黃警官問他現在有沒有時間，能不能來一趟派出所。

吳華鋒問：「是找到路敏麗了嗎？」

黃警官說：「是有點情況。你來了再說。」

到了派出所，黃警官告訴他，說已經查了路敏麗的身分證和銀行卡記錄，沒有查到任何酒店、賓館的入住信息，飛機、高鐵 那邊也沒有購票記錄。如果路敏麗沒有坐私家車或者長途汽車離開本市的話，那就只能借宿在某位朋友、同事或者親戚家裡。

吳華鋒搖搖頭，「她在這裡沒有親戚。朋友也只有那幾個，我都聯繫了，她們也不知道路敏麗現在在哪裡。」

黃警官點點頭，繼續說：「我查了兩天監控，找出了點線索。」他在電腦上點了一下，「你看一下，這個女人是不是就是路敏麗？」（一一）